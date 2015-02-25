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    HaberlerEtkinlik"Zor zamanlar" Jolly Joker sahnesinde
    25.02.2015 - 14:42 |

    "Zor zamanlar" Jolly Joker sahnesinde

    Yurt sınırlarının ötesinden, tam da kalbimize giren Fikri Karayel ilk albümü ‘Zor Zamanlar’ınlansman konseri ile 5 Mart Perşembe Jolly Joker İstanbul sahnesinde olacak!

    "Zor zamanlar" Jolly Joker sahnesinde

    Fikri Karayel, biokimya eğitimi için gittiği Kingston’da”Plateman” ismini verdikleri funk-jazz grubunda Londra’nın önemli müzisyenleri ile birlikte vokalist olarak performanslar sergileyip, demo kayıtlar yaptı.2008 yılındaTürkçe sözlü bestelerini ilk kez stüdyoya taşıdı ve kendi adıyla çıkardığı ‘Zor Zamanlar’ albümünü Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle sevenlerine sundu.

    Yapmış olduğu şarkılarını, bağımsız olarak Myspace’ de dinleyicilere sunan Karayel, bu paylaşımdan kısa süre sonra “Hayal Edemezsin” şarkısı ile ada sınırlarını aştı. “Hayal Edemezsin” iki yıl boyunca Myspace Türkiye’ de en sık dinlenen parça haline geldi. İki yılı aşkın bir süre boyunca alternatif müzik severler tarafından 1. sırada tutulan şarkıyı, listede yine Fikri’ nin diğer şarkıları takip etti.

    Albümün ilk konseri 5 Mart'ta

    Tüm söz, müzik ve düzenlemelerin Fikri Karayel'e ait olduğu ve 12 şarkının yer aldığı albümün ilk klibi ‘Hayal Edemezsin’ şarkısına çekildi. Şarkı aynı zamanda geçtiğimiz aylarda vizyona giren “Seni Seviyorum Adamım” filminde yer aldı ve büyük ilgi gördü.

    Sözleri, vokali ve müzikal alt yapısı ile henüz albümü olmadan hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine ulaşmış olan Fikri Karayel, ilk albümü"Zor Zamanlar” ile kısa sürede daha geniş kitlelere ulaşacak!

    Albümün lansmanı ise 5 Mart Perşembe akşamı Jolly Joker İstanbul’da!

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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