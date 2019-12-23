Zorlayıcı koşullar var

Bugün ne yapılabilir? Bugün huzursuzluk ve sıkıntı yaratan koşullarla karşılaşabiliriz. Ay’ın ışığı küçülmekte. Böyle zamanlarda işler istediğimiz yönde ilerlemeyebilir. Elde olmayan nedenler gündeme gelerek aksilikler yaşanabilir. Böyle zamanlarda aşırı ısrarcı olmamak ve yeni şeylere başlamamak daha doğru bir yaklaşım olacak. Sabırlı olmalıyız.

Nelerden kaçınmalı? Akrep burcunda ilerleyen Ay, saat 19:34’e kadar boşlukta kalıyor. Gün boyunca sonuçsuz durumlar, sıkışıklıklar gündeme gelebilir. Tehlikeli, riskli işlerden uzak durulmalı. Duygusal alanda kendimizi daha huzursuz ve yıpratıcı durumlar içinde bulabiliriz. Saat 19:34’ten sonra daha pozitif koşullar söz konusu. Belirsizlikler olsa bile psikolojik açıdan daha rahat edebileceğiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/ Çakmaktaşı İstikrar ve denge arıyoruz. Kendi iç dünyamıza dönmemiz açısından uygun şartlar bulabiliriz. Ortaklaşa alanda daha fazla düşünmemiz ve uyum sağlamamız gereken koşullarla karşılaşabiliriz. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Öfkeyle davranmamalıyız.