Zorlu Center yaz konserleri
Yaz konserleri kapsamında; Kerem Görsev, Ceylan Ertem, İncesaz ve Ahmet Özhan, Haziran ayında Zorlu Center Meydan Katı Park Alanında müzikseverlerle buluşuyor.
Zorlu Center, yazı birbirinden coşkulu konserlerle karşılıyor. Yaz konserleri kapsamında; Kerem Görsev, Ceylan Ertem, İncesaz ve Ahmet Özhan, Haziran ayında Zorlu Center Meydan Katı Park Alanında müzikseverlerle buluşuyor.
Zorlu Center, Haziran ayında düzenleyeceği yaz konserleriyle yazın coşkusunu misafirleri ile kutluyor.
9 Haziran Salı günü caz sanatçısı ve piyanist Kerem Görsev, 16 Haziran Salı günü son dönemlerin popüler ismi Ceylan Ertem, 23 Haziran Salı günü klasik Türk müziğinin başarılı grubu İncesaz, 30 Haziran Salı günü ise Türk sanat müziğinin ünlü ismi Ahmet Özhan sahne alacak.
Ünlü sanatçılarla düzenlenecek olan konserler, Zorlu Alışveriş Merkezi'nin misafirlerine keyifli anlar yaşatacak.
Zorlu Center Yaz Konserleri programı
9 Haziran 2015 Salı 20:30 – Kerem Görsev
16 Haziran 2015 Salı20:30 – Ceylan Ertem
23 Haziran 2015 Salı 19:30 – İncesaz
30 Haziran 2015 Salı 19:00 – Ahmet Özhan