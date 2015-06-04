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    HaberlerEtkinlikZorlu Center yaz konserleri
    04.06.2015 - 14:47 |

    Zorlu Center yaz konserleri

    Yaz konserleri kapsamında; Kerem Görsev, Ceylan Ertem, İncesaz ve Ahmet Özhan, Haziran ayında Zorlu Center Meydan Katı Park Alanında müzikseverlerle buluşuyor.

    Zorlu Center yaz konserleri

    Zorlu Center, yazı birbirinden coşkulu konserlerle karşılıyor. Yaz konserleri kapsamında; Kerem Görsev, Ceylan Ertem, İncesaz ve Ahmet Özhan, Haziran ayında Zorlu Center Meydan Katı Park Alanında müzikseverlerle buluşuyor.

    Zorlu Center, Haziran ayında düzenleyeceği yaz konserleriyle yazın coşkusunu misafirleri ile kutluyor.

    9 Haziran Salı günü caz sanatçısı ve piyanist Kerem Görsev, 16 Haziran Salı günü son dönemlerin popüler ismi Ceylan Ertem, 23 Haziran Salı günü klasik Türk müziğinin başarılı grubu İncesaz, 30 Haziran Salı günü ise Türk sanat müziğinin ünlü ismi Ahmet Özhan sahne alacak.

    Ünlü sanatçılarla düzenlenecek olan konserler, Zorlu Alışveriş Merkezi'nin misafirlerine keyifli anlar yaşatacak.

    Zorlu Center Yaz Konserleri programı

    9 Haziran 2015 Salı 20:30 – Kerem Görsev

    16 Haziran 2015 Salı20:30 – Ceylan Ertem

    23 Haziran 2015 Salı 19:30 – İncesaz

    30 Haziran 2015 Salı 19:00 – Ahmet Özhan

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