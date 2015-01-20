Zorlu’da eğlence dolu bir gösteri!

Dünyaca tanınan jonglör Sean Gandini ve ritmik jimnastik şampiyonu Kati Ylä-Hokkala tarafından 1992 yılında kurulan Gandini Juggling, ünlü gösterisi “Smashed” ile Zorlu’da!



Kuruluşundan bu yana 40 ülkede 40 binin üzerinde şov ile çağdaş sirk gösterilerinin öncüsü olan Gandini Juggling, 9 jonglör, 80 elme ve 4 tabak takımı ile gerçekleştirdiği dahiyane şovu “Smashed” ile Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde izleyiciyle buluşuyor.



2011’den bu yana dünya turnesinde olan ve 40’ın üzerinde ülkede izleyicilerin hayranlığını kazanan topluluk, jonglörlüğü sanata dönüştürtürdüğü muhteşem sahne ve dans şovuyla izleyiciyi hem güldürüyor hem de göz alıcı gösterileriyle adeta büyülüyor.



Ünlü Alman koreograf Pina Bausch’un çalışmalarından esinlenerek hazırlanan, komik olduğu kadar sanatsal, radikal derecede avangard “Smashed”, 24 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında sahneleniyor.



Bu sömestrın karne hediyesi için en eğlenceli alternatif “Smashed” gösterisi olsun diyorsanız 5’li, 4’lü ve 3 ‘lü aile paketlerini almayı unutmayın...



Tabak, çanak, çaydanlık ve kilolarca elmanın havada uçuştuğu, 40 ülkede çocukların ve ailelerin favorisi olan “Smashed” sömestr tatilinde karneler için verilebilecek en eğlenceli hediyelerden biri olabilir. Kahkahalarla izleyip, gözlerinize inanamayacağınız Zorlu’da sahnelenecek bu muhteşem şovu kaçırmayın!



Tarih: 24 - 25 - 29 - 30 - 31 Ocak - 1 Şubat 2015

Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Drama Sahnesi

Bilet Fiyatları: 48 TL, 62 TL, 75 TL