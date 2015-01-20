BİST99.838-0,38EURO6,36-0,56USD5,73-0,73ALTIN277,51-0,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikZorlu’da eğlence dolu bir gösteri!
    20.01.2015 - 11:52 |

    Zorlu’da eğlence dolu bir gösteri!

    Dans ve tiyatronun bir araya geldiği muhteşem şov...

    Zorlu’da eğlence dolu bir gösteri!

    Dünyaca tanınan jonglör Sean Gandini ve ritmik jimnastik şampiyonu Kati Ylä-Hokkala tarafından 1992 yılında kurulan Gandini Juggling, ünlü gösterisi “Smashed” ile Zorlu’da!

    Kuruluşundan bu yana 40 ülkede 40 binin üzerinde şov ile çağdaş sirk gösterilerinin öncüsü olan Gandini Juggling, 9 jonglör, 80 elme ve 4 tabak takımı ile gerçekleştirdiği dahiyane şovu “Smashed” ile Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde izleyiciyle buluşuyor.

    2011’den bu yana dünya turnesinde olan ve 40’ın üzerinde ülkede izleyicilerin hayranlığını kazanan topluluk, jonglörlüğü sanata dönüştürtürdüğü muhteşem sahne ve dans şovuyla izleyiciyi hem güldürüyor hem de göz alıcı gösterileriyle adeta büyülüyor.

    Ünlü Alman koreograf Pina Bausch’un çalışmalarından esinlenerek hazırlanan, komik olduğu kadar sanatsal, radikal derecede avangard “Smashed”, 24 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında sahneleniyor.

    Bu sömestrın karne hediyesi için en eğlenceli alternatif “Smashed” gösterisi olsun diyorsanız 5’li, 4’lü ve 3 ‘lü aile paketlerini almayı unutmayın...

    Tabak, çanak, çaydanlık ve kilolarca elmanın havada uçuştuğu, 40 ülkede çocukların ve ailelerin favorisi olan “Smashed” sömestr tatilinde karneler için verilebilecek en eğlenceli hediyelerden biri olabilir. Kahkahalarla izleyip, gözlerinize inanamayacağınız Zorlu’da sahnelenecek bu muhteşem şovu kaçırmayın!

    Tarih: 24 - 25 - 29 - 30 - 31 Ocak - 1 Şubat 2015
    Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Drama Sahnesi
    Bilet Fiyatları: 48 TL, 62 TL, 75 TL

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Sıradaki Haber