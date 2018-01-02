Zorlu PSM’de terapi ve gelişim atölyeleri başlıyor!

Human Art işbirliği ile kişisel gelişim atölyelerinde, ruhu besleyen çalışmalar olacak...

Birbirinden farklı sanat türlerine kapılarını açan Zorlu Performans Sanatları Merkezi, “Daha iyi bir sen” sloganıyla kurulan Human Art’ın iş birliğinde Ocak ayından itibaren kişisel gelişim atölyelerine ev sahipliği yapacak. Her biri alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek atölyeler,

4 Ocak’ta Pınar Taşkınlar’ın düzenleyeceği “Food & Mood” ile başlayacak. Zorlu PSM ay boyunca sırasıyla “Sahibinin Sesi”, “Ebeveyn Ehliyeti”, “Liderler İçin Savaş Sanatı Öğretileri”, “Derin İlişki”, “Sinematerapi”, “SuryaSoul Hayat Dansçıları”, “Sunum Sanatı”, “Dişil ile Erilin Buluşması” ve “Zenergy” isimli pek çok kişisel gelişim atölyesini ağırlayacak. Tüm atölyelerin biletleri, tekil ve paket satın alma opsiyonları ile www.zorlupsm.com , www.biletix.com ve Zorlu PSM ana gişesinden satışta.

Atölye: Food & Mood

Food & Mood eğitim serisi, insanların yedikleri yiyeceklerin hissettikleri üzerinde olan etkisi hakkında günlük hayatta kullanılabilir bilgiler içeriyor. Food & Mood atölyeleri Ocak ayından itibaren iki haftada bir, her Perşembe gerçekleşecek. Atölyeler arasında ilişkisel ve kurgusal bir bütünlük olmasının yanı sıra, her bir atölye kendi içinde değer taşımaktadır.

Eğitmen: Pınar Taşkınlar

Aylık program:

Beslenerek Mutlu Olun // 4 Ocak Perşembe // Saat: 20:00 - 21:30

Zihin Performansını Arttır // 18 Ocak Perşembe // Saat: 20:00 - 21:30

Atölye: Sahibinin Sesi

Sahibinin Sesi atölyeleri, insanın kendi sesini tanımlayabilmesi ve sesiyle hayatla arzuladığı uyumu yakalaması için tasarlanmıştır. Öz farkındalığa doğru bir yolculuk olarak adlandırılan Sahibinin Sesi atölyelerinde katılımcılar, kendilerine yakınlaşarak ifade bulup özgür kalacak. Atölyelerde ses, nefes, tonlama, artikülasyon, beden duruşu, zihinsel çalışmalar, doğaçlama oyunlar, çigong, yönlendirmeli meditasyon gibi farklı tekniklerde kullanılacak.

Eğitmen: Nilüfer Ormanlı

Aylık Program:

Sahibinin Sesi: Sesin Kullanımı // 5 Ocak Cuma // Saat: 20:00-22:30

Sahibinin Sesi: Rollerden Arınma ve İfade // 12 Ocak Cuma // Saat: 20:00-22:30

Sahibinin Sesi: Stressiz Ses Huzurlu Nefes // 19 Ocak Cuma // Saat: 20:00-22:30

Sahibinin Sesi: Susturulan Gölgeler // 26 Ocak Cuma // Saat: 20:00-22:30

Atölye: Ebeveyn Ehliyeti

2002 yılında Avusturya hükümeti için geliştirilmiş “Ebeveyn Ehliyeti”nin amacı travmasız bir çocuk yetiştirmek. Avrupa’da binlerce anne-baba Elternwerkstatt Enstitüsü onaylı Ebeveyn Ehliyeti ile yetkin ebeveynler haline gelmekte. 2 buçuk saatlik 4 modül halinde sunulan program ile anne-babalar çocuk eğitimi ve aile ilişkilerini hayallerindeki en üst noktaya taşıyor. Ebeveyn Ehliyeti dersleri Ocak ayından başlayarak Salı ve Cumartesi günleri gerçekleşecektir.

*4 modülü tamamlayan katılımcılar, Elternwerkstatt'tan sertifikalı "Ebeveyn Ehliyeti”ni almaya hak kazanır.

Eğitmen: Gülce Erhan Baltaogˆlu

Aylık Program:

Ebeveyn Ehliyeti: İfade // // 6 Ocak Cumartesi // Saat: 14:00 - 17:00 // 9 Ocak Salı // Saat: 10:30 - 13:30

Ebeveyn Ehliyeti: Etkin Dinleme // 13 Ocak Cumartesi // Saat: 14:00 - 17:00 // 16 Ocak Salı // Saat: 10:30 - 13:30

Ebeveyn Ehliyeti: Ebeveyn Modelleri // 20 Ocak Cumartesi // Saat: 14:00 - 17:00 // 23 Ocak Salı // Saat: 10:30 - 13:30

Ebeveyn Ehliyeti: Çatışma // 27 Ocak Cumartesi // Saat: 14:00 - 17:00 // 30 Ocak Salı // Saat: 10:30 - 13:30

Atölye: Liderler İçin Savaş Sanatı Öğretileri

Katılımcılarının potansiyellerinin ortaya çıkması ve hayatlarının liderliğini alma yolunda, ilham verici ve dönüştürücü olması hedeflenen bu altı haftalık atölyeler dizisinde, entelektüel seviyenin yanında deneyimsel seviyede öğrenme ve dönüşüm amaçlanmaktadır.

Uzak doğu kökenli kadim bir zihin-beden-enerji egzersizi olan Qigong (Çigong) temeli üzerine kurgulanan atölyelerde, içsel Kungfu sanatlarının denge, bütünlük ve birlik gibi ilkeleriyle, liderliğe dair bilgelik, cesaret, bağımsızlık, sorumluluk ve kararlılık gibi kavramlara odaklanılmaktadır.

*Atölyelerin tümünü tamamlayanlara katılım belgesi verilecektir.

Eğitmen: Özgür Çağlar Çelik

Aylık Program:

Bilgelik – Zihin, Beden ve Enerji Farkındalığı // 8 Ocak Pazartesi // Saat: 20:00 - 22:30

İnançlar ve Gerçeklik // 15 Ocak Pazartesi // Saat: 20:00 - 22:30

Alışkanlıklar ve Bağımsızlık // 22 Ocak Pazartesi // Saat: 20:00 - 22:30

Sorumluluk ve Özgürlük // 29 Ocak Pazartesi // Saat: 20:00 - 22:30

Atölye: Derin İlişki

Derin İlişki atölyesi, katılımcılara olumsuz hislerden uzaklaşmaları, çiftlerin kendilerini tanımaları ve bireysel dönüşümlerini gerçekleştirmeleri için araçlar sunmakta. Derin İlişki atölyeleri derin ilişkinin dinamiklerini araştırmak için tasarlanmıştır.

Eğitmen: Didem Çivici

Aylık Program:

Derin İlişki: Derin bağlılık // 9 Ocak Salı // Saat: 20:00 - 22:30

Derin İlişki: Derin İletişim // 16 Ocak Salı // Saat: 20:00 - 22:30

Derin İlişki: Derin Gölgeler // 23 Ocak Salı // Saat: 20:00 - 22:30

Derin İlişki: İlişki Seviyeleri // 30 Ocak Salı // Saat: 20:00 - 22:30

Atölye: Sinematerapi

Sinematerapi Atölyesi, film izleme hazzıyla iç görü ve farkındalık kazandıran psikolojik yorumları bir araya getiren, iyileştirici bir öğrenme ve gelişim platformudur. Atölyeler, ilişkilerimizin kaderini belirleyen temaların ele alındığı seminerlerden oluşur.

Eğitmen: Psikoterapist Şule Öncü

Aylık Program:

Bağlanma – Bireyselleşme // 10 Ocak Çarşamba // Saat: 20.00 – 22.30

Yakınlık – Mesafe – Sınırlar // 24 Ocak Çarşamba // Saat: 20.00 – 22.30

Cinsellik // 31 Ocak Çarşamba // Saat: 20.00 – 22.30

Atölye: SuryaSoul Hayat Dansçıları

SuryaSoul Hayat Dansçıları atölyesinde, caz, soul, funk, pop, gospel, klasik, rap, etnik gibi bir çok müzik türünü içinde barındıran koreografili bir dans sistemi yer almaktadır. Atölyedeki tüm koreografiler, seçilen müzikler çakra anatomisini baz alınarak hazırlanır. Bu atölyede katılımcılar, bedenlerini rahatlatıp özgürleştirmeyi, zihinlerini esnetmeyi, eğlenebilmeyi ve içlerindeki güç merkezini uyandırmayı deneyimleyecekler.

Eğitmen: Gözde Baytan

Aylık Program:

SuryaSoul Hayat Dansçıları // 10 - 17 - 24 Ocak Çarşamba // 10:30 - 11:45

Atölye: Sunum Sanatı

Sunum Sanat atölyesi, konuşma metninin hikaye örgüsü, bedenin işgal ettiği alan, hangi cümleden sonra ne kadar sessiz kalındığı, ses tonundaki değişimler ve vurgu kabiliyeti, mimikler ve uzuvların kullanış şekli gibi pek çok konuda katılımcıların sunum becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Eğitmen: Tuğrul Tülek

Aylık Program:

Sunum Sanatı: Bedeni Hazırlama ve Alan Yaratma // 11 Ocak Perşembe // Saat: 20:00 - 22:30

Sunum Sanatı: Beden Dili ve Mimik // 25 Ocak Perşembe // Saat: 20:00 - 22:30

Atölye: Dişil ile Erilin Buluşması

İki günden oluşan Dişil ve Erilin Buluşması atölyesi katılımcılarına feminen ve maskülen kavramlarının boyutları, kadın bedenin incelikleri hakkında meditasyon yardımıyla bilgiler sunuyor.

*Bu etkinlik sadece kadın katılımcılara yöneliktir.

Eğitmen: Didem Çivici

Aylık Program:

Dişil ile Erilin Buluşması // 13-14 Ocak // Saat: 10:00 - 19:00

Atölye: Zenergy

Güney Koreli Zen Master Sun Woo ve es¸i Ji Woo’nun 25 yılı aşkın bir sürede bir araya getirdikleri bir ögˆreti olan Zenergy, Zen tapınaklarındaki pratik ve tecrübelerinin modern hayatın sorunları için yeniden uyarlanmasını içeriyor. Zenergy atölyesinin amacı, pratiği özümseyen kişilerin hayatlarını, fiziksel ve zihinsel yorgunluklardan arınarak, dolu dolu yas¸amalarına yardımcı olmaktır.

Eğitmen: Meral Erduran

Aylık Program:

Zenergy // 25 Ocak Perşembe // Saat: 10:30-12:30