23 Aralık Cumartesi günü Zorlu Studio'da Lokalize: BAMBAŞKA Flört ile Bir Gün etkinliği gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında "Tehlikeyle Flört" filminin sinemalarda gösterilmiş versiyonunda bile bulunmayan sahnelerle, ses ve kurgu tekrar ele alınmış biçimiyle özel bir gösterim olarak sunulacak.

Ardından grup üyeleri hayranlarıyla söyleşi gerçekleştirecek ve finalde filmin müziklerinin de olduğu repertuar müzikseverlerle buluşacak. Sanat camiasından da önemli isimlerin katılacağı gece, Flört tarihinde unutulmaz buluşmalardan bir tanesi olacak.