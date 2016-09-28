Zumba ve Pilates dersleri başlıyor

Dalyan Club'te, kışın da formda kalmak, spor yapmak isteyen üyeler için ücretsiz Zumba ve Pilates dersleri 10 Ekim'de başlıyor. Dalyan Club üyeleri, uzman eğitmenler eşliğinde pazartesiden perşembeye akşam saatlerinde yapılacak derslere Mayıs 2017 tarihine kadar ücretsiz olarak katılabilecekler.

Pazartesi ve Çarşamba günleri Zumba Master Trainer’ı Ecem Özcan eşliğinde 18.30 da Zumba Gold (başlangıç), 19.30'da Zumba derslerinin yer alacağı Dalyan Club'te, Pilates eğitmeni Muzaffer Alemdar tarafından gerçekleştirilecek pilates dersleri ise salı ve perşembe günleri saat 19.00'da yapılacak.

İçerisinde pilates ve zumbanın yanısıra, restoran, cafe, tenis kortları, çocuğunuz için kış okulu, kids club, bahçede çocuk oyun alanları, basketbol, mini futbol bölümleri gibi tüm gün ailenizle birlikte rahatça zaman geçirebileceğiniz bir yaşam alanı kuran Dalyan Club, kışın tadını doyasıya yaşamanızı sağlayacak.

Üyelik için 0 216 348 58 41 numaralı telefonu arayabilirsiniz…