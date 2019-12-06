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    06.12.2019 - 18:56 | | DHA

    Alzheimer hastası kadın feci şekilde can verdi

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde, alzheimer hastası Emine Dalgıç (87), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

    Alzheimer hastası kadın feci şekilde can verdi

    Çaylı Mahallesi, Koşu Yolu Caddesi'ndeki Emine Dalgıç'a ait iki katlı kerpiç evde, saat 01.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle, yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, dumanı gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alevlere su sıkarak müdahale etti. Kısa sürede alevlerin söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye alzheimer hastası Dalgıç'ın cesedine ulaştı. Dalgıç'ın cesedi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

      6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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