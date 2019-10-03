1. Yargı paketinin yasama süreci başladı

AK Parti grup başkanvekillerinin parti gruplarıyla gerçekleştirdikleri temaslarda, hem teklif üzerinde bir iki konuda yeniden değerlendirme yapılabilmesine zaman tanınması hem de AK Parti ve CHP’nin hafta sonu gerçekleştirilecek istişare kampları dikkate alınarak teklifin bugün planlanan komisyon görüşmeleri bir gün öne çekildi. Partiler arası uzlaşma çerçevesinde komisyon dün saat 16.00’da toplanarak 39 maddelik teklifin tümü üzerine görüşmeleri yaptı. Teklifin madde görüşmeleri ise haftaya bırakıldı. Komisyonun pazartesi toplanıp görüşmelerini tamamlaması ardından da teklifin çarşamba ya da perşembe günü Genel Kurul’da ele alınması bekleniyor.

Teklif sahibi olarak komisyonu bilgilendiren AK Partili Ali Özkaya, 40 bin avukat ile eş ve çocuklarına yeşil pasaport alma imkanı tanınacağını söyledi. CHP’nin önerisi üzerine istinafta temyize açılan suçlar kapsamına hakaret suçunun da alındığını söyleyen Özkaya, “Kanun çıktı diye Yargıtay bütün dosyaları göndermemeli” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, soruşturma evresinde tutukluluk süresine ilişkin düzenlemenin yetersiz olduğunu, bu sürenin kısaltılması gerektiğini belirtti. CHP’li Alpay Antmen, hukuk mesleklerine giriş sınavının bu yıl hukuk fakültelerine kayıt olan öğrencileri de kapsamasını istedi. CHP’li Rafet Zeybek de, yargıya güvenin artabilmesi için adli yıl açılış töreni ve kura çekimlerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılmaması gerektiğini savundu.