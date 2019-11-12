10 ayda 140 milyon ilaç reçetesi yazıldı

Hastalar, ellerindeki ilaç bitmeden, farklı hekimlere mükerrer reçete yazdıramıyor, farklı eczanelerden ilaç temin edilemiyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Mart 2017’de Renkli Reçete Sistemi’ni kurmuş; ilk etapta, uyuşturucu ve psikotrop madde içeren ilaçların bulunduğu kırmızı ve yeşil reçeteler sisteme kaydedilmeye başlanmıştı. Renkli Reçete Sistemi’ne daha sonra hemofili hastalarının ilaçlarının yazıldığı turuncu reçeteler ve diğer kan ürünlerinin yazıldığı mor reçeteler eklendi.

Son olarak ise beyaz reçeteler sisteme dahil edildi. Bu kademeli geçişinin ardından hekimlerce yurt dışı ve endikasyon dışı ilaç reçetelerinin yazıldığı, “Ruhsatsız ve Endikasyon Dışı İlaç Yönetim Sistemi” (REİYS) de Elektronik Reçete Sistemi bünyesine alındı.

Mevcut uygulamada, matbu reçetelerin aylık kontrolleri il sağlık müdürlüklerince ay sonu yapılıyordu. Elektronik Reçete Sistemi ile ay içerisinde gelişen uygunsuz durumların anlık kontrolleri sağlanabiliyor. Sistem, ilaçların hekimlerce doğru dozda reçete edilmesini ve hastalarca eczanelerden doğru dozda temin edilmesini sağlıyor.