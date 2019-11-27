10 yıldır bilimsel kongrelere imza atıyor

Bilim, Eğitim ve Teknoloji Derneği TASET, uluslararası akademik dernek olarak yaklaşık 10 yıldır hizmet veriyor. Dünyanın birçok ülkesinde farklı konularda kongreler düzenleyen dernek, bu kongrelerde bilim insanlarını, teknolojistleri ve eğitimcileri, deneyimlerini birbirleriyle paylaşmak üzere bir araya getiriyor. Türkiye’nin tanıtımı konusunda önemli katkılar sunan kongrelerle ilgili Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aytekin İşman’dan bilgi aldık.



Uzun yıllardır farklı konularda uluslararası bilimsel kongreler düzenliyorsunuz, bu kongrelerden bahsedebilir misiniz?



TASET, bir uluslararası akademik dernek olarak başta eğitim, bilim, teknoloji ve medya alanında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmek ve bilim alanına katkı sağlamak amacıyla her yıl 7 ayrı uluslararası bilimsel kongre düzenlemekte. Bu çalışmalara ilk olarak 2001’den bu yana aralıksız devam eden Uluslararası Eğitim Teknolojileri (IETC) kongresiyle başladı. 2010’dan itibaren Eğitimde Yeni Ufuklar Kongresi (INTE), Bilim ve Teknoloji Kongresi (ISTEC), Uzaktan Eğitim Kongresi (IDEC), 2013’ten itibaren Yükseköğretimde Kalite Kongresi (ICQH) 2014’ten itibaren Öğretmen Eğitimi (ITEC), Medyada Yeni Yaklaşımlar ve Sorunlar (ITICAM) kongreleri düzenli olarak organize edilmekte. Kongreler kendilerine ait temalarla ve disiplinlerarası çalışmalarla akademisyenleri buluşturmakta, bilgi paylaşımına uygun zemin oluşturmakta.









Bu kongrelerin amacı nedir?



Avrupa, Amerika, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Rusya’daki üniversitelerle akademik işbirlikleriyle gerçekleştirilen kongreler, Türkiye’nin tanıtımı ve bilim insanlarımızın dünyanın farklı ülkelerinden gelen bilim insanlarıyla tanışmasına önemli katkı sağlamakta. Alanında yetişmiş uzman isimlerin bilgi paylaşımı yapmaları ve bu paylaşımların kalıcılığının sağlanması bu kongrelerin temel amacı. Her yıl farklı bir temanın ele alındığı kongreler, ulusal ve uluslararası düzeyde çok yüksek katılımlarla gerçekleşmekte. Alanlarında tanınmış çağrılı konuşmacıların da yer aldığı kongrelere Türkiye ve birçok ülkeden gelen akademisyenler akademik platformda bir araya gelmekte.



Dünyanın en prestijli üniversiteleriyle işbirliklerimiz söz konusu ve bu kapsamda Amerika ve Avrupa işbirlikleri olarak iki lokasyon belirlenerek kongreler düzenlenmekte. Örneğin dünyanın en saygın üniversiteleri olan Harvard, Indiana ve George Mason üniversiteleriyle ortaklaşa yaptığımız kongrelerde bilim insanları ve katılımcılar bu üniversiteleri tanıma imkânına sahip oldu. Yine Paris, Barselona, Berlin, Roma, Viyana, Prag, Doha, Dubai, Petersburg ve KKTC’de düzenlediğimiz kongreler uluslararası tanıtıma büyük katkı sağlamakta.



Bu kongreleri benzer kongrelerden farklı kılan özellikler neler?



TASET bünyesinde düzenlediğimiz bu kongreler akademik ölçütlere göre belirlenmiş standartları taşımakta, en yüksek düzeyde uluslararasılık özelliğini bilim kurullarıyla taşımakta. Ayrıca kongrelerde sunulan çalışmaların söz konusu alana özgünlük ve yenilik getirmesi amaçlanmakta. Kongrelerin düzenli şekilde her yıl organize edilmesi, sunulan bildirilerin kitapta yayınlanması, makaleye dönüştürülmüş bildirilerin ise hakem sürecinden geçtikten sonra uluslararası indekslerde taranan bilimsel TOJET, TOJSAT, TOJCAM, TOJDEL ve diğer dergilerde yayınlanması kongrelere güveni artırmakta.



Kongrelerimiz dünyadaki birçok üniversite tarafından bilinmekte. Bu da akademik işbirlikleri kapsamında birçok üniversiteden çağrı ve teklif almamızı sağlamakta. Bu kongreler dünyada eşi görülmemiş bir yayılım sağlaması sebebiyle Türkiye’nin de tanınırlığını artırmakta. Öyle ki organizasyonun sahibinin Türkiye’den olması dünyadaki birçok akademisyeni Türkiye’ye çekmekte. Bu kapsamda kongreler akademik dünyada Türkiye odaklı sıkı ve sağlam bir sosyal ağ-sosyal sermaye oluşturmakta.



2020 programınız nedir?

2020’de Avrupa’da düzenleyeceğimiz INTE, ISTEC ve ITICAM kongrelerimizi İtalya’nın Başkenti Roma’da düzenliyoruz. 2-3 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek kongrelerimizle ilgili çağrıya çıkmış bulunuyoruz. Katılacak akademisyenler şimdiden kayıtlara başladılar. Bu kongrelerimizde de alanlarında uzman önemli çağrılı konuşmacılar yer almakta. 2019’da yapacağımız Yükseköğretimde Kalite Konferansı (ICQH) kongresi 26-27 Aralık’ta KKTC’de yapılacak. Ayrıca 2020 Uluslararası Kadın Çalışmaları Kongresi ile ilgili hazırlıklarımız devam etmekte.



Profesyonel altyapıya sahip





TASET’in kongreleriyle ilgili detaylı bilgiye nasıl ulaşılabilir?

Kongrelerle ilgili bilgilendirme ve her tür başvuru işlem basamakları, profesyonel bir altyapıya sahip. www.taset.net adresinde tüm kongreler ve kongrelerde basılmış tüm bildiri kitapları mevcut. Ayrıca akademisyenlerin herhangi bir durumda ulaşabilecekleri iletişim bilgileri de yer almakta ve 7/24 bu iletişim kanalları hizmet vermekte.