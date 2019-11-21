'100 bin Suriyeli kayıtlı olduğu kentlere döndü'

İçişleri Bakanlığı’nın geçen yıla oranla cari giderlerinde yüzde 16, yatırım giderlerinde ise yüzde beşlik bir artış öngörüldüğünü belirten Soylu, bakanlık bütçesinin 2020 için 76 milyar 890 milyon 690 bin lira olduğunu ifade etti. Soylu, özetle şunları kaydetti:

542 BİN GÜVENLİK MENSUBU: Güvenlik personel sayımız 542 bin 183’tür. Yıl içinde göreve başlayanlar ve alım süreçleri devam edenlerle birlikte, yıl sonunda geçen yıla göre yüzde 16’lık bir artış sağlanmış olacak. 21 bin 302 bekçimiz var, 8 bin 242 bekçimizin de alım süreci devam ediyor. Hedefimiz 30 bin. Profesyonelleşme oranımız halen jandarmada yüzde 82, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda ise yüzde 99.5’tir. 2020 hedefimiz ise, jandarmada yüzde 83, sahil güvenlikte yüzde 100’e ulaşmak.

TERÖRLE MÜCADELE: İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda bin 144 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içi terörist sayısı da 2 bin 500’lü seviyelerden bu ay itibarıyla 550’li rakamlara gerilemiştir. Örgüte katılım 2014’teki 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108’e düşmüştür. İkna ve teslim toplamı ise, bu yılın ilk 10 aylık verilerle 289’dur. FETÖ’yle mücadele kapsamında bu yıl kasım itibarıyla 559 bin 064 kişiye işlem yapılmış, 261 bin 700 gözaltı, 91 bin 287 tutuklama gerçekleşti.

SINIRLARA KORUMA: 911 km.’lik Suriye sınırında 825 kilometre güvenlik duvarı; İran sınırında 111 kilometre sınır güvenlik duvarı, yolları ve diğer sistemleri tamamlandı, 71 kilometresinde çalışmalar devam ediyor. Suriye sınırımızın değişik yerlerinde 23 gözetleme kulesi, 50 noktada termal kamera, 48 noktada gece görüş özelliğine sahip kamera sistemlerimiz faaliyette.

5 MİLYON YABANCI: Ülkemizde halen çeşitli statülerden 5 milyon 74 bin 908 yabancı uyruklu insan vardır. Bunların 3.6 milyonu geçici koruma altındaki Suriyelilerdir. 1 milyonu ikâmet izniyle kalan öğrenciler ve yabancı şirket veya konsolosluk çalışanları gibi yabancılardır; 24 bin kişisi ise uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi dediğimiz gruptur.12 Temmuz’dan itibaren yaklaşık 100 bin Suriyeli kayıtlı oldukları illere döndü. 100 bin de kaçak göçmen gönderildi.

KAYYUM ATAMALARI: Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42 belediye başkanı toplam 286 yıl ceza almıştır. 19’u tutuklanmış, 59’u tutuksuz yargılanmakta, altısı adli kontrol ve sekizi hakkında yakalama kararı vardır.

‘Bir tane göstersinler görevi bırakacağım’

CHP’li Ali Öztunç, “İçişleri Bakanlığı bir dönem FETÖ kuşatmasındaymış. Verdiğiniz rakamlara göre, 38 bin 806 kişi ihraç edilmiş. 5 bin 935 kişiyse görevden uzaklaştırılmış” dedi. “Menzilcilerin, İçişleri Bakanlığında kadrolaştığı, atama ve tayin yaptırdığı” yönünde dedikodular olduğunu söyleyen Öztunç’un “Gönül rahatlığıyla ‘Bakanlığımızda herhangi bir tarikat, cemaat yoktur’ diyebilir misiniz?” sorusu üzerine Soylu, “Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım” dedi.