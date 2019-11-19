106 vekile ‘özel’ görevlendirme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin “düşük” oy aldığı 24 ilin ziyaret edilmesi için milletvekillerini ikinci kez görevlendirdi. MYK toplantısında alınan kararın ardından 106 milletvekiline görevlendirme yazısı gönderildi. Yazıda milletvekillerine, “Parti örgütünü değil, kanaat önderlerini ziyaret edin” uyarısı yapıldı. CHP MYK dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra partinin 8 Kasım’da mahalle delegeliği seçimleriyle başlayan kurultay takvimi de değerlendirildi. Edinilen bilgilere göre toplantıda, milletvekillerinin il ziyaretleri de konuşuldu.

Memnun kalmamıştı

Kılıçdaroğlu, milletvekillerini eylül ayında “partinin oyunu artırma potansiyeli olduğu” belirtilen 24 ilde ziyaretler gerçekleştirmeleri için görevlendirmiş, milletvekilleri de çalışmalarının ardından hazırladıkları raporları CHP liderine sunmuştu. Ancak Kılıçdaroğlu, ekim başındaki milletvekili kampında yaptığı konuşmada, raporlardan memnun kalmadığını dile getirerek, “Ben sizden kanaat önderleriyle görüşmenizi istedim ama seçilmişlerle görüşmüşsünüz. Aynı bölgelere tekrar gidip kanaat önderleriyle görüşün” ifadelerini kullanmıştı.

Sivil toplum vurgusu

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, dün, milletvekillerinin, aynı illeri ikinci kez ziyaret etmeleri için talimat verdi. MYK toplantısının ardından da milletvekillerine, grup başkanvekillerinin imzasıyla görevlendirme yazısı gönderildi. Ziyaretlerde izlenecek yol haritasının anlatıldığı yazıda, milletvekillerine dikkat çeken bir uyarı da yapıldı. Yazıda, “Milletvekillerimizin çalışmalarını, örgüt ziyaretlerinden çok bölgede etkili sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri üzerinde yoğunlaştırmaları ve sivil toplum örgütleri ile kanaat önderlerinin iletişim bilgilerine mutlaka raporlarında yer vermeleri önem taşımaktadır” denildi. Yazıda, raporların en geç 9 Aralık 2019’a kadar tamamlanması istendi.

Söz konusu çalışmanın, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde izlediği stratejinin benzeri bir model olarak ele alınacağı kaydedildi. Parti yönetiminden isimler bu çalışmayı “İstanbul modeli” olarak nitelendirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun da milletvekillerinin ziyaretlerinin ardından bu illere giderek özellikle kanaat önderleriyle görüşmeler yapacağı bildirildi.

İşte 24 il

CHP’nin toplamda 106 milletvekilinin görevlendirildiği 24 il şöyle: Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Yozgat.

‘Seçimlerden ders almamışlar’





CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bay Kemal teröristlerle beraber yürüdü” açıklamasına yanıt verdi. Öztrak, “AK Parti Genel Başkanı artık ne söylediğini bilmiyor. Ama Genel Başkanımız, bu ülkede olmayan adalet gelsin diye yürüdü” dedi.

Öztrak, CHP MYK toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu. İşsizlik verilerine değinen Öztrak, “Vatandaşlarımız bugüne kadar görmedikleri işsizlik kabusuyla karşı karşıya. Gerçek işsizlerimizin sayısı 8 milyon 84 bine çıkmış. Çalışan sayısının düşmediği tek bir sektör yok. Biz bunu daha önce hiçbir krizde görmemiştik” diye konuştu.

Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bay Kemal’e beş koyun teslim edin, inanın kaybeder gelir” sözleri konusunda, şunları söyledi:

“Erdoğan bir koyun gütme edebiyatına takılmış kalmış. Anlaşılan ülke yönetmeyi koyun gütmek zannediyor. Bu ona herhalde, İstanbul’un İngilizler tarafından işgalinde, ‘bir millet var koyun sürüsü başına bir çoban lazım o da ben’ diyen son padişah Vahdettin’den devroldu. Anlaşılan bunlar son belediye seçimlerinden de ders almamışlar.” l ANKARA Milliyet