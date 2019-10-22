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HaberlerSiyaset120 saatlik süre doldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atmamız gereken adımları atacağız
22.10.2019 - 22:02 |

120 saatlik süre doldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atmamız gereken adımları atacağız

Terör örgütü YPG'ye çekilmesi için verilen süre sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 120 saatin dolmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, " Atmamız gereken adımları atacağız" dedi.

120 saatlik süre doldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atmamız gereken adımları atacağız

Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakatta terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden çekilmesi için verilen 120 saatlik süre 22 Ekim 22.00 itibarıyla sona erdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Verilen sözler tam manası ile yerine gelmiş değil. Döner dönmez kesin neticeleri alacağız. Atmamız gereken adımları atacağız. Taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz." dedi.

 

Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.
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