2023’e götürecek ‘ilk’ stratejik plan

Dışişleri Bakanlığı’nın ilk kez hazırladığı ve 2019-2023 arasını kapsayan stratejik planı tamamlandı. Planın sunuş yazısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bölgemizde ve ötesinde yaşanan gelişmeler, ulusal güvenliğimiz, ekonomimiz ile toplumsal huzur ve refahımız bakımından son derece dikkatle takip edilmesi ve gerektiğinde müdahalede bulunulması gereken süreçleri ortaya çıkarmaktadır. Bu ortam ve koşullar içinde, dış politikada, ‘yurtta barış, dünyada barış’ temel ilkemizin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır” dedi.

Irak’a 5 milyar dolar

Türkiye’nin dış politikasını 2023’e taşıyacak stratejik plana göre Dışişleri Bakanlığı’na 2023’e kadar özel ödenekler de dahil 25 milyar 952 milyon 551 bin TL kaynak ayırılması planlanıyor.

Raporda, 2023’e kadar hayata geçirilecek bazı hedefler şöyle sıralandı:

- Terör örgütlerinin propagandasına karşı uluslararası düzeyde etkin mücadele edilecek. Uluslararası çabalar, DAEŞ ve El Kaide başta olmak üzere dini istismar eden terör örgütlerinin propagandasıyla mücadeleye yoğunlaşmaktadır. Ayrılıkçı, aşırı solcu ve aşırı sağcı terörist propaganda göz ardı edilebilmektedir. Bu nedenle ikili düzeyde ve çok taraflı platformlarda, Türkiye’nin, terörizm propagandasının yalnızca belirli terör örgütlerine mahsus olmadığına dair görüş ve beklentileri gündeme getirilecek, fiili adımlar atılmasına yönelik çaba gösterilecek.

Yardım taahhüdü 2023’e ertelendi

- Afganistan’ın yeniden imarına katkı sağlanacak. Yardımların sağlanmasında mümkün olduğunca Türk firmalarından istifade edilecek. Türkiye’nin Afganistan’ın kalkınmasına yönelik 2018-2020 dönemi için 150 milyon ABD doları yardım taahhüdü bulunuyor, ancak 2018’de yeterli kaynak bulunmadığından dolayı söz konusu yardım taahhüdü 2023’e kadar gerçekleştirilecek şekilde yeniden planlandı.

Tasarruf tedbiri

- Raporda, Dışişleri Bakanlığı merkez ve yurtdışı teşkilatına ait binaların fiziki altyapısına yönelik iyileştirme çalışmaları, bilişim ve altyapının geliştirilmesi, yurtdışı temsilciliklerde Türkiye’nin tanıtımına yönelik, kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi başlıkların bütçe kısıtlamaları, tasarruf tedbirleri ve döviz kurlarında meydana gelen artışlar sebebiyle gerçekleşememe ihtimali bulunduğu kaydedildi.

- Irak’ta, DAEŞ işgalinden en çok zarar gören bölgelerin yeniden imarına katkı sağlanması, yerlerinden edilmişlerin geri dönüşlerinin temini ve bu bölgelerle Türkiye’nin ticari, siyasi, sosyal ve kültürel etkileşimi artırılacak. Türkiye’nin Irak’ın Yeniden İmarı için taahhüt ettiği 5 milyar dolar kredi ve 50 milyon dolar proje bazlı destek, Irak’la Türkiye’nin karşılıklı çıkarlarına hizmet edecek stratejik projelerde kullanılacak.