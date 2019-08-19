MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset3 büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına Bahçeli'den ilk açıklama
19.08.2019 - 11:52

3 büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına Bahçeli'den ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelerden dolayı tebrik ettiği öğrenildi.

3 büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına Bahçeli'den ilk açıklama

Edinilen bilgiye göre, Bahçeli, bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelerden dolayı tebrik etti ve başarı diledi.

Görüşmede Bahçeli, bu büyükşehir belediyeleriyle ilgili alınan tedbirin, büyük, yerinde ve önemli olduğunu belirtti.

Terörle mücadele kapsamında hükümetin ve İçişleri Bakanı Soylu'nun tasarruflarını desteklediklerini kaydeden Bahçeli, "Hükümete ve size desteğimiz tamdır." ifadesini kullandı. 

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Tepeden yuvarlanan kaya parçası kafasına düştü!Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, Halil Özcan (26), annesi Emine Özcan ile yürüyüş yaptığı sırada tepeden kopan kaya parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Astsubayın vurduğu kayınvalidesi de yaşam mücadelesini kaybetti

Astsubayın vurduğu kayınvalidesi de yaşam mücadelesini kaybetti

Yaşlı adamın maaşı ve bayram ikramiyesini dolandırdılar

Yaşlı adamın maaşı ve bayram ikramiyesini dolandırdılar

Selde ölen "Cici Baba"nın kimliği belli oldu

Selde ölen "Cici Baba"nın kimliği belli oldu

LGS boş kontenjan başvurusu nasıl yapılır?

LGS boş kontenjan başvurusu nasıl yapılır?

Sıradaki Haber