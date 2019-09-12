30 Büyükşehir belediye başkanı WhatsApp’ta buluşacak

Büyükşehir belediyelerinin sorunlarının ele alınması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir komisyon kurulması kararı verildi. Ayrıca 30 büyükşehir belediye başkanının yer alacağı bir de WhatsApp grubu kurulacak.

Yapılandırma talebi

Edinilen bilgiye göre toplantıda CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının sözcülüğünü İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. İmamoğlu’nun bazı temel talep ve önerileri dile getirdiği belirtildi. “Büyükşehir belediye gelirlerinin artırılması”, “borçların yapılandırılması” gibi konular da detaylı olarak ele alındı. Toplantıda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin mülteciler konusunu gündeme getirerek, “İlde kaç mülteci varsa ona göre belediyelere ek bütçe verilmeli” önerisi getirdi. Bunun üzerine ilgili bakan konuyu değerlendireceklerini söyledi.

Komisyon kurulacak

Toplantıda, tüm bu sorunların görüşülmesi için bir komisyon kurulması konusunda da anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Buna göre; yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenleme yapılacağı zaman tüm partilerden üyelerin yer alacağı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da başkanlığını yapacağı bir komisyon kurulacak. Komisyonda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte, henüz kesinleşmeyen 3 ya da 4 AK Partili büyükşehir belediye başkanıyla 5 bakan da yer alacak. Komisyonda yerel yönetimlerle ilgili tüm konular ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, söz konusu komisyona büyükşehirlerdeki ilçe belediye başkanlarından da temsilciler alınmasını istediği bildirildi. İlk toplantının ise önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor. Komisyonun ilk gündemi ise hazırlıkları devam eden yerel yönetim yasası olacak.

Kravat hediye etti

Toplantıda 30 büyükşehir belediye başkanının yer alacağı bir WhatsApp grubu kurulması kararı da alındı. Grubu kurması için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a görev verildi. Söz konusu gruptan etkinlik ve sorunlara ilişkin paylaşımlarda bulunulacak. Erdoğan’ın da başkanların daha fazla iletişim halinde olmasını istediği öğrenildi . Öte yandan Erdoğan belediye başkanlarına kravat hediye etti.