49 ilin emniyet müdürü değişti

Emniyet müdürleri kararnamesi ile 49 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın temmuz ayında “sürpriz” şekilde görevden alınıp yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’ın getirilmesinin ardından, beklenen Emniyet müdürleri kararnamesi dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, boşta bulunan dört Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı’na atamalar yapıldı. Bu çerçevede, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Resul Holoğlu, Personel Daire Başkanı Ahmet Şengün, Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı’na getirildi. Bu görevi vekaleten yürüten 1. Hukuk Müşaviri Selami Hüner’in de asaleten ataması gerçekleştirildi. Hüner’den boşalan 1. Hukuk Müşavirliği’ne ise Polis Başmüfettişi Ziyaettin Kaygusuz atandı.

‘Daire’lerde değişiklik

Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki bazı daire başkanlıklarında da değişikliğe gidildi. Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik Personel Daire Başkanlığı’na, Bartın Emniyet Müdürü Ogün Vural Kriminal Daire Başkanlığı’na, Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Tolga Aliusta Koruma Daire Başkanlığı’na, Polis Başmüfettişi Ayşegül Özcan ise Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı’na getirildi.

KOM Daire Başkanı olarak atanan ve emniyet teşkilatında “Aksaçlı” lakabı ile tanınan Mahmut Çorumlu, FETÖ terör örgütü ele başının yurt dışına kaçmasına neden olan ünlü 1999 raporunu hazırlayan ekibin merkezinde yer alan bir isim. Örgütün teolojik ve felsefi yönünü bilen sayılı uzmanlardan olan Çorumlu, uzun yıllar istihbarat müdürlüklerinde görev yaptı. 17/25 Aralık FETÖ darbe girişimi sonrası KOM dairenin yeniden yapılanmasında önemli görevler ifa etti.

17 müdür merkeze

Kararname ile 49 ilin emniyet müdürü değişirken, 17 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. Bunlardan 14’ü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak polis başmüfettişliği görevlerine getirildi.

Kararname ile Güneydoğu’daki 9 kentin 8’inin emniyet müdürü değişti. Ayrıca Fırat’ın doğusu ile gündemde bulunan Suriye sınırındaki ve terörle mücadeledeki önemli illerin emniyet müdürleri de revize edildi. Kritik önemde bulunan, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Van, Ağrı, Bingöl, Batman, Tunceli, Elazığ, Hakkari, Şırnak ve Kilis’in emniyet müdürleri değişti.

Kararnamede Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet müdürlerine yönelik değişiklik yer almadı.

MİT TIR’ları kumpasını bozmuştu

Diyarbakır’a atanan Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, FETÖ’nün Konya’daki hücre yapılanmasına darbe vuran ve sosyal medyada örgüt üyelerinin hedefindeki isim olarak biliniyor. Mardin’in yeni emniyet müdürü Hakan Çetinkaya da terörle mücadele geçmişi olan, yurt dışı tecrübesi bulunan bir isim olarak dikkat çekiyor.

Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. Zeybek, Adana Emniyet Müdürü iken, MİT TIR’ları kumpasında, FETÖ mensubu savcının TIR’ları askeri kışlaya götürme planını bozan isim olarak tanınıyor.

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz 2014 yılı ocak ayında Samsun’a emniyet müdürü atanmıştı. Beş yılı aşkın süredir bu görevi yürüten Yavuz, Türkiye’de uzun süre yeri ve görevi değiştirilmeyen ender emniyet müdürlerinden biri olarak göze çarpıyordu. Yavuz, bu kararname ile Hatay Emniyet Müdürü olarak atandı.