5 saatlik tedavi sonrası taburcu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün sabah saatlerinde uyandıktan hemen sonra rahatsızlanarak Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Bahçeli, 2016 yılında Kocaeli’nde özel bir hastanede bypass ameliyatı geçirmişti. Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Bahçeli’nin üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirildiğini ve kontrol altına alındığını aktardı. Çeliker, “Sağlık durumu gayet iyi olup milletimize ve camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor” ifadelerini kullandı.

Gün boyunca sosyal medyada Bahçeli ile ilgili farklı iddialar da ortaya atıldı. Beyin kanaması, akciğer embolisi geçirdiği gibi iddialar gündeme getirilirken, iddialara MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli’yi ziyaretinin ardından yanıt verdi. Bahçeli’nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayan Yalçın, “Genel Başkanımız sabah saatlerinde mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye müracaat etmiştir. Hastaneye intikalinden itibaren kendisinin tetkikleri yapılmaktadır. Bazı sosyal medya alanlarında ifade edildiği gibi beyin kanaması veya kalp hastalığı ile alakalı hiçbir problemi yoktur. Şu anda şuuru açık, konuşabilen durumdadır. İstirahat etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi ve mükemmel durumdadır” dedi.

Yalçın, Bahçeli’nin hastaneye geliş sebebine ilişkin soru üzerine, “Mide bulantısı herhangi bir sebepten olabilir” yanıtını verdi. Bahçeli’nin şuurunun kapalı olup olmadığı sorusuna ise Yalçın, “Hayır baştan beri hiçbir şeyi yok. Hastaneye intikalinden itibaren genel başkanımız kendisindedir” diye karşılık verdi.

‘Çıkmak istiyor’

Haberin yayılmasıyla birlikte Başkent Hastanesi’ne ziyaretçi akını yaşandı. Ülkücü camiadan pek çok isim hastaneye koşarken, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da hastaneye gelerek Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Bostancı, Bahçeli’nin dinlendiğini, sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığını bildirdi. Başkent Üniversitesi Hastanesi’nin sahibi Mehmet Haberal ile Üniversite Rektörü Ali Haberal da Bahçeli’nin durumunu yakından takip ederken, MHP’li eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş da hastaneye ilk gelen isimler arasında yer aldı.

Özel servis katında tedaviye alınan Bahçeli’yi ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çıkışta yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Genel durumu son derece iyi. Hastanede yatışının zorunlu olabileceği bir durumu söz konusu değil. Hafif bir ateş yakınması ile gelip genel tetkikleri yapılıp, herhangi bir ciddi sorun olmadığı, bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu, bununla ilgili tedavinin başlandığı, bundan sonraki süreçte de taburcu edilerek evde tedavisi devam edilmiş olacak. Ciddi bir sorunu olmadığını söyleyebiliriz. ‘Geçmiş olsun’ diyorum. Kendisi zaten ayakta, konuşabiliyor.”

Genel Merkez’e geçti

Bahçeli tedavi altındayken, hastaneye özel bir araçla iki takım elbise getirildi. Bahçeli, 15.40’ta beş saatlik tedavinin ardından Mehmet Haberal ve Ali Haberal ile birlikte hastaneden çıktı. Partililerin alkışları eşliğinde makam aracına binen Bahçeli, daha sonra partisinin Genel Merkezi’ne geçti.

Siyasilerden geçmiş olsun mesajı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli’yi telefonla arayarak ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa dileğinde bulundu.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ı telefonla aradı. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrendiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, “Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle MHP’nin saygıdeğer Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey’e Allah’tan acil şifalar diler, geçmiş olsun dileklerimi iletirim” ifadelerini kullandı. - ANKARA Milliyet