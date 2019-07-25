MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetSon dakika: 6 Şubat'ta imzalanmıştı... Resmi Gazete'de yayımlandı!
25.07.2019 - 07:12| AA

Son dakika: 6 Şubat'ta imzalanmıştı... Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Son dakika: 6 Şubat'ta imzalanmıştı... Resmi Gazete'de yayımlandı!

Buna göre, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğü'nün çekince ile birlikte onaylanması ile 6 Şubat'ta Brüksel'de imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanması uygun bulundu. Söz konusu kanun hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Genç kadın ve annesini bağlayıp... Kan donduran detayları anlattı!Bursa'da Suriyeli kadın ve annesinin elleri ve ayakları bağlı şekilde öldürülmesiyle alakalı tutuklanan sanıklar hakim karşısına çıktı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

E-Okul lise boş kontenjanları nasıl sorgulanır? E-okul boş kontenjan sorgulama

E-Okul lise boş kontenjanları nasıl sorgulanır? E-okul boş kontenjan sorgulama

Örgüt propagandası yapan 12 kişiye gözaltı

Örgüt propagandası yapan 12 kişiye gözaltı

FSM Köprü çalışmaları ne zaman bitecek? Tarih belli oldu!

FSM Köprü çalışmaları ne zaman bitecek? Tarih belli oldu!

Böyle vahşet duyulmadı! 'Görünce ağladım, şok oldum...'

Böyle vahşet duyulmadı! 'Görünce ağladım, şok oldum...'

Sıradaki Haber