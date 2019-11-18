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18.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

7 yabancı kendi dilinde Türkiye’yi anlattı

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’de Yaşayan Yabancılar” filminde, 7 yabancı kendi dillerinde Türkiye’yi anlattı.

7 yabancı kendi dilinde Türkiye’yi anlattı

 

Yıllar önce Hırvatistan, ABD, İngiltere ve Rusya’dan gelerek Türkiye’de yaşamayı tercih eden öğretim görevlisi, foto muhabiri, kripto yatırım uzmanı, ithalat-ihracatçı, müzisyen, model, grafik tasarımcı, ressam gibi farklı meslek kollarından yabancıların kendi dillerinde Türkiye’yi anlattığı film, Avrupa ile ABD başta olmak üzere dünya genelinde sosyal ağ ve dijital platformlarda tanıtılacak ve yayınlanacak. Filmde kısa kısa Türkiye’de yaptıkları işlerden bahseden yabancılar, daha sonra kendilerini etkileyen tarihi ve turistik mekanlar ile Türk mutfağını anlatıyor. Türkiye’deki kültürel çeşitliliğe hayranlıkların da ifade edildiği videoda, bazı yabancılar ülkeleri ile Türkiye’yi kıyaslıyor.

Yabancılara sorulan “Türkiye denilince aklınıza gelen ilk 3 sözcük nedir?” sorusunun yanıtını da içeren filmde, ülkenin farklı şehirlerindeki tarihi, kültürel ve doğal mekanlardan görüntülere yer veriliyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da filmi, “Türkiye’de yaşayan yabancılardan ülkemizdeki deneyimlerini 3 kelimeyle anlatmalarını istedik” mesajıyla Twitter hesabından paylaştı.

İstanbullular güne sisle uyandıİstanbul'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Şehir Hatları İşletmesi de İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle bütün seferlerini iptal etti.
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