MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset Haberleri‘AB ile aynı standartları istiyoruz’
07.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

‘AB ile aynı standartları istiyoruz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘AB ile aynı standartları istiyoruz’

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştiren Kılıçdaroğlu, eski yönetim sistemine dönmek istemediklerini belirterek, “Biz darbe hukukundan arınmış, çağdaş... Örneğin Avrupa Birliği’nde, Japonya’da, Kanada’da neyse demokratik standartlar, aynı standartlara sahip olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. İktidarın Suriye politikasında stratejik hatalar yaptığını savunan Kılıçdaroğlu, “IŞİD ile mücadele etmediler. Şimdi diyor ki efendim biz (Bağdadi’nin) eşini de yakaladık. Kardeşim senin Musul Başkonsolosluğu’nu işgal ettiler. Süleyman Şah Türbesi’ni IŞİD’den kaçırdılar” dedi. Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş konusunda, “Selahattin Demirtaş niye hapiste? Bir siyasetçiyi niye hapse atarsınız? Farklı düşünüyor diye... İnsan düşüncesinden ötürü 21. yüzyılda hapse mi atılır? Serbest bırakılması lazım” dedi. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de siyasal iktidarlar Kürt sorununu çözememişse kabahat bizdedir. Kendi göbeğini kesemiyorsun. Kürt sorunu kapı gibi duruyor önümüzde” diye konuştu. 

Koyunları taşıyan kamyon devrildi: 8 kuzu telef olduBursa’da 40 kuzunun içinde bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucunda sürücü hafif yaralanırken 8 kuzu telef oldu. Bursa-İzmir karayolu trafiğe kapandı. Annesi öldüğü için yerinde durmayan küçük kuzuyu bekçi kucağına alarak teselli etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Kayhan Yıldızoğlu yaşı kaç?

Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Kayhan Yıldızoğlu yaşı kaç?

KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması! Burs sorgulama...

KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması! Burs sorgulama...

İtalya’da yaşayan İlayda Yarcan'dan acı haber! Bugün İstanbul'da toprağa verilecek

İtalya’da yaşayan İlayda Yarcan'dan acı haber! Bugün İstanbul'da toprağa verilecek

Kızına 1 milyon dolara yapay böbrek aldı!

Kızına 1 milyon dolara yapay böbrek aldı!

Sıradaki Haber