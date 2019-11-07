‘AB ile aynı standartları istiyoruz’

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştiren Kılıçdaroğlu, eski yönetim sistemine dönmek istemediklerini belirterek, “Biz darbe hukukundan arınmış, çağdaş... Örneğin Avrupa Birliği’nde, Japonya’da, Kanada’da neyse demokratik standartlar, aynı standartlara sahip olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. İktidarın Suriye politikasında stratejik hatalar yaptığını savunan Kılıçdaroğlu, “IŞİD ile mücadele etmediler. Şimdi diyor ki efendim biz (Bağdadi’nin) eşini de yakaladık. Kardeşim senin Musul Başkonsolosluğu’nu işgal ettiler. Süleyman Şah Türbesi’ni IŞİD’den kaçırdılar” dedi. Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş konusunda, “Selahattin Demirtaş niye hapiste? Bir siyasetçiyi niye hapse atarsınız? Farklı düşünüyor diye... İnsan düşüncesinden ötürü 21. yüzyılda hapse mi atılır? Serbest bırakılması lazım” dedi. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de siyasal iktidarlar Kürt sorununu çözememişse kabahat bizdedir. Kendi göbeğini kesemiyorsun. Kürt sorunu kapı gibi duruyor önümüzde” diye konuştu.