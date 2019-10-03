‘AB süreci kararlı şekilde devam edecek’

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’in ev sahipliğinde gerçekleşen ASO Büyükelçiler Buluşması’nda konuşan Kaymakcı, “Gümrük Birliği müzakerelerinin bir an önce başlamasını istiyoruz. Schengen ülkelerine vizesiz seyahat için son 6 kriteri yerine getirme aşamasındayız. Bundan sonra vatandaşlarımızın önünde siyasi engel görmek istemiyoruz” dedi. Kaymakcı, sürecin tamamlanmasıyla hem iş insanlarının iş kapasitelerinin artacağını hem de halklar arasında daha samimi temaslar olacağını dile getirdi. Resepsiyona Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ATO Başkanı Gürsel Baran, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iş insanları ve yabancı misyon temsilcileri de katıldı.