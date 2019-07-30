AB üyeliğine güçlü destek sürüyor

Bu oran, “Türkiye AB’ye üye olabilir mi” sorusunda ise, yarı yarıya düştü. AB üyeliğini isteyenlerin beklentilerinde birinci önceliğinin demokrasi, insan hakları gibi alanlarda iyileşme beklentisi olduğu kaydedildi. İkinci sırada ekonomi, üçüncüsü serbest dolaşım gibi hakların elde edilmesinin bulunduğu öğrenildi.

Gençler daha istekli

Türkiye’de gençlerin büyük oranda AB üyeliğini desteklediği ortaya çıktı. AB Başkanlığı’nın, “Dokuz soruda Türkiye-AB ilişkileri” anketine katılanların yüzde 79’u Türkiye’nin AB üyeliği sürecini desteklediği belirlendi. Katılıcımlara sorulan, “Sizce Türkiye Avrupa Birliği’ne üye olmalı mıdır? Bu süreci destekliyor musunuz” sorusuna ankete katılanların yüzde 79’u “evet” destekliyoruz yanıtını verdi. Evet diyenlerin genç nüfustaki oranının yüzde 90 düzeyinde olduğu belirtildi. Bu gruptaki katılımcıların AB’yi ve Türkiye’yi iyi bilen, AB’yi tanıyan insanlar olarak nitelendirildi.

Katılımcılara yöneltilen, “Sizce Türkiye Avrupa Birliği’ne üye olabilir mi” sorusuna olumlu yanıt verenlerin oranı büyük oranda azalarak yüzde 50-55 seviyesine geriledi. “Sizce bu Türkiye’yi, bu AB üye yapar mı” sorusuna ise, katılımcılar yüzde 10 oranında “evet” yanıtını verdi. Yüzde 90’a varan kesim mevcut şartlarda AB’nin Türkiye’yi üye yapmayacağı yönünde görüş bildirdi.