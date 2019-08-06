ABD bu kez 15 km derinlik teklif etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat’ın doğusu için operasyon hazırlıklarını sürdürürken, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan “güvenli bölge” için ABD askeri heyeti ikinci kez Ankara’ya geldi. Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB) yapılan ikinci tur görüşmelerinde, ABD’nin yeni bir teklifle geldiği öğrenildi. İddiaya göre, yeni teklif, güvenli bölgenin 15 kilometre (km) derinlikte ve 140 km uzunlukta olmasını içeriyor. Ankara ise güvenli bölgenin 30-35 km derinlik ve Irak sınırına (yaklaşık 400 km) kadar uzanmasını istiyor.

Güney sınırında bir terör koridoru ve terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Türkiye, PKK/YPG denetimindeki Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıklarını sürdürüyor. Ankara bir yandan da ABD ile güvenli bölge görüşmelerini sürdürüyor. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 22 Temmuz’da Ankara’ya gelerek, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede “güvenli bölge” tesisi ile ilgili ortak çalışma grubunun kurulması kararlaştırılmış ve görüşmelerin ilki 23 Temmuz’da MSB’de yapılmıştı. Bu toplantıda, Türk heyeti, ABD’nin 5-14 km derinliğindeki güvenli bölge teklifine sıcak bakmadı. Görüşmelerin ardından Bakan Akar ve TSK komuta kademesi MSB karargahında toplanıp operasyon sinyali verdi.

‘ABD’nin son hamlesi’

Güvenli bölge için ABD ile ikinci tur görüşmeleri dün Ankara’da başladı. İlk toplantıda teklifi reddedilen ABD’li heyetin, Ankara’ya yeni bir teklifle geldiği iddia edildi. Washington Post’un ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, güvenli bölge konusunda Washington, Ankara’ya son hamlesini yapacak. Haberde, ABD tarafından yapılacak son teklifte, güvenli bölgenin 15 kilometre (9 mil) derinlikte ve 140 kilometre (87 mil) uzunlukta olacağı ve bu bölgeyi ABD-Türkiye askerlerinin kontrol edeceği belirtildi. Habere göre, oluşturulacak bu bölgeden PKK/YPG unsurları çekilecek. Menbiç’te olduğu gibi, bu bölgede ABD-Türkiye askerleri ortak devriye faaliyeti gerçekleştirilecek. Son teklifin Ankara tarafından kabul edilmemesi halinde, TSK’nın iki hafta içerisinde operasyona başlayacağı ifade edildi.

ABD’li heyetle yapılacak görüşmelerden bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Afrin’e girdik, Cerablus’a girdik. Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz. Bunu Rusya ve ABD ile paylaştık” ifadelerini kullanması, ABD’ye yönelik kararlılık mesajı olarak yorumlandı.

Kırmızı çizgiler

Güvenli bölgede kırmızı çizgileri bulunan Ankara, Fırat’ın doğusundan itibaren Irak sınıra kadar hatta bir terör koridoru oluşturulmasını istemiyor. 30-35 kilometre derinliğinde, yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda bir güvenli bölge yaratmayı amaçlayan Ankara, bölge kontrolünün TSK’da olmasını istiyor. PYD/PKK’nın bölgeden temizlenmesiyle oluşturulacak “Barış Koridoru” ile bir Suriye mültecilerin yurtlarına dönmesi sağlanacak. Bu bölgede kent konseyleri oluşturulacak.

Görüşme sürecek

Sabah saat 10.00’da başlayan görüşme yaklaşık 7 saat sürdü. Görüşmenin ardından MSB’den yapılan açıklamada “Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın (bugün) MSB/Ankara’da devam edilecektir” denildi.