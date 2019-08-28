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28.08.2019 - 15:04| AA

ABD Büyükelçisi Beştepe'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu

ABD Büyükelçisi Beştepe'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Satterfield, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Satterfield'ın bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

ABD Büyükelçisi Beştepede Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubunu sundu

ABD Büyükelçisi Beştepede Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubunu sundu

Silindirle ezdiler!Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı trafik zabıta ekipleri, halk otobüslerinde yaptıkları denetimde gürültü kirliliğine neden olan havalı kornalara el koydu. Kornalar, yol ortasında üzerinden silindir geçirilerek, imha edildi.
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