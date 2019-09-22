'ABD ile karşı karşıya gelme arzumuz yok'

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için gideceği ABD’ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette ABD malum stratejik ortağımız. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD’nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Yani YPG/PKK gibi terör örgütlerine verdikleri destek apaçık ortadadır. Ben bunu defaatle Sayın Trump’la paylaştım. Biz El Bab’da üç bin kadar DAEŞ’liyi derdest ettik. Bizimle ilgili ne yazık ki yalan propagandalarla DAEŞ’e karşı tavrımızın olmadığı hep söylendi. Halbuki biz bu mücadelemizi onlarla açık net yaptık. Şu anda da bölgede zaten DAEŞ de adeta yok noktasına gelmiş vaziyette” diye konuştu.



‘PYD/YPG’den farkı yok’



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdiyse uydurma bir örgütü çıkarıldı. Açılımı Suriye Demokratik Güçleri yani SDG. Aslında bu bir aldatmaca. Yani bir kılıf bu. Bunun da PYD ve YPG’den hiçbir farkı yok. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz. Yani onları gölgeleyen, örten bir başka terör örgütü” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Onunla bunu yapıyorlar ve diyorlar ki ‘Bunun PKK ile felan alakası yok.’ Hepsi de iç içe. Sayın Trump’la telefonla bir görüşmemiz olmuştu, şimdi de ikili bir görüşmemizin olması söz konusu. Bunları masaya yatıracağız. Çünkü Sayın Trump, Fırat’ın doğusundan Amerikalı askerlerin çekilmesine yönelik bir açıklaması yapmıştı. Ama bu gerçekleşmedi. El Bab’da, Cerablus’ta, Afrin’de nasıl kendi göbeğimizi kendimiz kestiysek şimdi de biz özellikle Suriye’nin kuzeyindeki 422 kilometre batıdan doğuya, derinliğine ise Sayın Trump’ın ifadesiyle 20 mil, yani bu 20 kilometre olabilir, 30 kilometre olabilir bu civarda bir derinlik söz konusu. Bu derinlikte bizim buradaki terör örgütlerinden bölgeyi arındırarak burayı gerçek sahiplerine teslim etmemiz gerekiyor.”



Erdoğan, Patriotların masadan kalkmış bir konu olmadığını vurgulayarak, “Ama bize Patriot noktasında da şartlar itibarıyla özellikle ortak üretim, kredi, yani buna benzer önemli şartlar var, bunlar eğer oluyorsa olacaksa biz sizden bunları alabiliriz dedik. Şu anda o da zaten bunların gündeminde. Bunları hallederken F-35’leri bir kenara koymamız mümkün değil. Çünkü F-35’lerle ilgili biz 1 milyar 350 milyon dolar şu ana kadar ön ödeme yaptık. F-35’lerde biz müşteri değiliz, üreticiyiz” dedi.



Erdoğan, “Rusya ve Çin’in, BM Güvenlik Konseyi’nde İdlib tasarısını veto etmesiyle’ ilgili bir soruyu da, “İdlip tasarısında şu anda böyle bir ret bizim aramızda yaptığımız görüşmelerde söz konusu değil. Ankara Zirvesi’nde Sayın Putin, İran üçlü olarak bizler orada açıklamamızı yaptık. İdlip ile ilgili yapmış olduğumuz açıklama tamamıyla bir ateşkese dayalı bir açıklamaydı. Çin’in bizim bu zirve açıklamasına aykırı bir açıklama yapacağına ihtimal vermiyorum” diye konuştu.



‘Nargile daha zararlı’



Konuşmasında sigara yasağının genişletilmesine de değinen Erdoğan, “Bakıyorum aracı kullanan sigara içiyor. Bazen ben de işaret ediyorum, ayıptır diyorum. Yazılı kayda girmek suretiyle, şoför de içemeyecek, arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Batı ülkelerinin bir kısmı dışarıda bile sigarayı yasakladı. Biz, insanımızın sağlığını ön plana çıkarmayacak mıyız? Önce insan demeyecek miyiz? Kapalı mekanlarda bir defa asla, dışarıda bile belli yerlerde, balkonlarda da hassasiyetlerimiz geliyor. Bu işin üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideceğiz” ifadelerini kullandı.



Elektronik sigara konusuna da değinen Erdoğan, “Sanki elektronik sigara neymiş? ‘Dudak alışkanlığı var ya ondan dolayı, yoksa zararı yok. Hepsi hikaye, onda da nikotin var, onda da aynı numara var. Onun ülkemize girişini yasaklamak ve vergi olayında da ciddi vergiler koymak durumu ile işi çözeceğiz. Nargile sigaradan az zararlıdır diyenler saflığa yatıyor. Öyle bir şey yok. Tam aksine, nargile sigaradan daha zararlıdır” dedi.



‘Annelerin evlat nöbeti aslında bir ilktir, çıkıştır’



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da nöbet tutan ailelerle ilgili de şunları söyledi: “Burada bindirilmiş kıtalarla bir mücadele yapılmasından yana değiliz. Zaman zaman bazı tehditler var biliyorsunuz. Bu konuda İçişleri Bakanlığımız, istihbarat bu tehdidi yapanları yakalayıp alıyor. Bu mücadelemiz bu şekilde devam edecek. Bu aslında bir ilktir, çıkıştır, ama burada kalması bunun mümkün değildir. Biz asıl mücadeleyi Gabar’da, Cudi’de, Bestler Deresi’nde, Tendürek’te, buralarda sürdürüyoruz. Kuzey Irak’taki atılan adımlar çok çok önemli adımlar. Oradaki mücadele çok farklı bir mücadele, ama Suriye’nin kuzeyi ve kuzeydoğu, bu bölgedeki atılacak adımlarda terör örgütünün belini ciddi manada kıracaktır.”



Kılıçdaroğlu’na ve Fox TV’ye eleştiri



Erdoğan Arifiye tank talep fabrikasıyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Gizli kararname çıkarıldı” iddiasına da sert yanıt verdi. Erdoğan, “Kılıçdaroğlu, hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, buranın satın alma veya satma böyle bir şey olmadığını söylüyor. Kılıçdaroğlu önce Arifiye satılmış mı satılmamış mı, bunu ispat etmesi lazım. 50 milyon dolar buranın bütün bakımı, tamiri bunlara da ayrıca bu harcamanın yapılmasıyla ilgili 25 yıl süreyle de buraya kiralanmıştır. Buradan ne işçi çıkarılmıştır, ne memur çıkarılmıştır. Fakat Bay Kemal hayatını bu tür yalanlar üzerine bina ettiği için ‘Acaba bu yalan bana ne getirir’ bunu düşünüyor” dedi. Erdoğan konuşmasında Fox TV’yi de eleştirdi.