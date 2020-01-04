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04.01.2020 - 07:50 | | HABER MERKEZİ

ABD’liler erken sevindi bu sevinç uzun sürmez

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “erken sevindiğini” belirterek “Ama bu sevinçleri uzun sürmeyecek” dedi.

ABD’liler erken sevindi bu sevinç uzun sürmez

Farazmand, Süleymani’nin öldürülmesinin Trump döneminin en kötü kararlarının başında geldiğini belirterek “ABD’nin bu hatasının bir sonucu olacaktır. Bunun sorumluluğu da ABD’ye aittir. Bu yaptıklarından ABD’nin korkması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İran’ın Ankara Büyükelçisi Farazmand, Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili televizyon kanallarına açıklamalarda bulundu. Farazmand, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “erken sevindiğini” belirterek “Ama bu sevinçleri uzun sürmeyecek. Aptalca bir hareket. Bu bir cinayet” dedi. Farazmand, Süleymani’nin öldürülmesinin Trump döneminin en kötü kararlarının başında geldiğini söyledi. Farazmand “’Savaşı başlatan taraf biz olmayacağız’ dedik ama ABD’nin bu hatasının bir sonucu olacaktır. Bunun sorumluluğu da ABD’ye aittir. Bu yaptıklarından ABD’nin korkması gerekiyor. Onlar bu bedeli ödeyecekler” ifadelerini kullandı.

‘Devletler kınamalı’

İran’ın her zaman diplomasi kapısının açık olması gerektiğine inandığını belirten Büyükelçi, “Ama bu kapıyı kapatan biz değiliz ABD. Siyasetteki başarısızlıklarını örtmek için askeri ve resmi bir şahsiyeti terörize ettiler” diye konuştu.  “Bu tarz saldırılar devletler tarafından kınanmalıdır” ifadelerini kullanan Farazmand, Tahran’ın kararını bekleyeceklerini belirtti.

 

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