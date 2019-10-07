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07.10.2019 - 07:47 | | AA

Son dakika: ABD'nin güvenli bölge açıklamasına Türkiye'den ilk yanıt

Güvenli bölge konusunu değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur" ifadelerini kullandı.

Son dakika: ABD'nin güvenli bölge açıklamasına Türkiye'den ilk yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak." ifadelerine yer verdi. Kalın, Türkiye'nin güçlü ve kararlı olduğunu vurguladı.

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