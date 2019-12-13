ABD'nin skandal kararına CHP'den eleştiri

Çeviköz, yazılı açıklamasında, ABD Senatosunun 1915 olayları ile ilgili olarak hazırlanan karar tasarısını kabulünün, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerde onarılması güç izler bırakacak ve tarihsel bir kırılma yaratacak nitelikte olduğunu, CHP tarafından da derin bir endişe ve üzüntüyle karşılandığını belirtti.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin uzun bir süreden beri çoklu ve eş zamanlı sınamalarla dolu bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Çeviköz, iki ülke ilişkilerinin ortak birikim ve deneyimlerin zenginleştirdiği bir stratejik müttefikliğe dayalı olduğunun asla unutulmaması gerektiğine işaret etti.

Böyle bir dönemde mevcut sınamaların olabildiğince zararsız biçimde bertaraf edilmesi için çalışılması gerekirken, farklı tarafları ilgilendiren tarihi olayların Türkiye-ABD ilişkilerine yeni engeller oluşturacak şekilde gündeme getirilmesini talihsiz bir gelişme olarak niteleyen Ünal Çeviköz, şunları kaydetti:

"Bu kararla birlikte Türkiye'nin içinde bulunduğu yalnızlığın boyutları ne yazık ki bir kere daha ortaya çıkmıştır. CHP olarak, tarihi konuların ilgili ülkelerin kendi aralarında çözüme kavuşturulması gerektiğine ve üçüncü ülkelerin bu konuda taraf olmalarının sorunların çözümünü zorlaştırdığına inandığımızı bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bugün ABD Senatosu tarafından alınan kararın, çıkmaza giren Türkiye-ABD ilişkilerine veya Türkiye ve Ermenistan halkları arasındaki diyaloğa olumlu ve yapıcı bir katkı sağlaması beklenmemelidir. Bu kararı kınıyor, önümüzdeki dönemde bu kararın yaratacağı olumsuz iklimden tarafların atacağı akılcı, sağduyulu ve uzun erimli adımlarla en kısa zamanda kurtulmak gerektiğine inanıyoruz. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesine ve gelecekte yine ortak çıkarlara ve müttefiklik ilişkilerine dayalı bir stratejik bakışın hakim olacağına olan inancımızı canlı tutmak istiyoruz."