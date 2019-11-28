ABD’ye S-400 tepkisi: Dayatmacı üslubu asla kabul etmeyiz

Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad, dün baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu’nda ortak basın toplantısı düzenledi.



‘Söylediklerimiz net’



Çavuşoğlu, Pompeo’nun, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin açıklamaları hakkında, “Hava savunma sisteminin ciddi bir maliyeti var ama maliyetten daha çok bizim ihtiyacımız var. Biz şu anda üretmediğimize göre bir yerden temin etmemiz gerekiyor. Hiç kimseye de taahhütte bulunmadık. Bulunmamız mümkün değil. Böyle bir hava yaratılmasın” diye konuştu.



Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Pompeo’nun talebi üzerine görüştüklerini anımsatan Çavuşoğlu, görüşmenin ağırlığını S-400’lerin oluşturduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, “Biz Amerika ile bu konuyu konuşmaya devam ederiz ama esasen burada dayatmacı bir üslubu ya da yaklaşımı kabul etmemiz de mümkün değil. ABD, ticarette ve diğer konularda da dayatmacı bir yaklaşım benimsiyor” değerlendirmesinde bulundu.



‘Böyle bir dünya yok’



Türkiye’nin F-35 programına 1.4 milyar dolar yatırım ve toplamda 2.2 milyar dolarlık üretim yaptığını vurgulayan Çavuşoğlu, “En kötü senaryoda F-35’i alamadığımız zaman, yine bizim uçağa ihtiyacımız olduğu zaman başka alternatiflere bakmak durumundayız. Hem değişik bahanelerle satmayacaksın, hem de ‘Başka yerden alamayacaksın’ böyle bir dünya yok” diye konuştu.

5 bin Somali askeri eğitilecek



Türkiye’nin farklı alanlarda Somali’ye verdiği eğitimlere devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Askeri ve polis düzeyinde de eğitim çalışmalarını sürdürüyoruz. Oradaki kışlamızda toplamda 5 bin askeri eğiteceğiz. Her seferinde 550’lik taburlar halinde eğitimi sürdürüyoruz. İçişleri Bakanlığı, Somali özel harekatının eğitimine de başladı. Şu ana kadar 360’dan fazla özel harekât polisini eğittik. Toplamda 2 bin polisi de eğiteceğiz.”



