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14.10.2019 - 13:21 | | AA

Adalet Bakanı Gül: Bu mücadele bir meşru müdafaadır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye bu operasyonu uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak, uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Gül: Bu mücadele bir meşru müdafaadır

Bakan Gül, "Türkiye tüm terör örgütleriyle mücadele edebilecek güçtedir, Türkiye her zaman her adımını hukuk çizgisi içerisinde sürdürmüştür ve bundan sonra da sivillere asla zarar vermeyecek şekilde sürdürecektir. Bu mücadele bir meşru müdafaadır ve doğal bir haktır" dedi.

Bakan Akar: YPG cezaevindeki DEAŞ'lıları kaçırdıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Resulayn ve Tel Abyad kontrolümüz altında. Bölgemizdeki tek DEAŞ hapishanesinin boşaltıldığını gördük" dedi.
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