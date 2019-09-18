Adnan Menderes ve arkadaşları anıldı

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için idam edilişlerinin 58’inci yıl dönümünde dün Topkapı’daki anıt mezarı başında anma töreni düzenlendi. Anma töreni, saygı duruşu ve Kuran-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından başladı. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Menderes ailesi de katıldı. Törende konuşan Menderes’in gelini Ümran Menderes, “Bugün idama yürüyüşlerinin üzerinden 58 yıl geçti. Ülkemize yapmış oldukları hizmetler için minnettarız. Nurlar içinde uyusunlar. Acıları hala sevenlerinin yüreğinde tazeliğini koruyor. Onları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Halk iradesi yok sayılması siyasi tarihimizde kara bir leke olarak yerini almıştır” diye konuştu.

Bakan Süleyman Soylu da, “Biz bu acı yıl dönümünü, burada yatan 3 memleket evladının şehit edilişini, 58 yıldır yad ediyoruz. 1960 ihtilali ve sonrasında gelen bu idamlar, Türk siyasi tarihi yazılırken üstü en fazla örtülmeye çalışılmış, sürekli ama’lı cümlelerle anlatılmış, kimsenin özür dilemediği, sorumluların ceza almadığı, hâlâ unutturulmaya çalışılan, oldubittiye getirilmeye çalışılan, görmezden gelinen, tüyler ürperten insanlık dışı bir hadisedir. Yıllarca 27 Mayıs bu cennet vatanda hürriyet ve anayasa bayramı diye kutlandı. Haliyle, kimse ders alma gereği duymadı. Neticede arkasından başka darbeler, darbe girişimlerini getirdi. 17 Eylül 1961’de Adnan Menderes ve arkadaşları, Türk demokrasisi ile beraber bir cinayete kurban gitmiştir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’dan mesaj

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anma töreninde okunan mesajında şu ifadelere yer verdi: “’Yeter söz milletindir’ şiarıyla 10 yıl boyunca aralıksız süren bu millete hizmet yolculuğu, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından elim bir sonla bitmiştir. Merhum Menderes’in demokrasi ve kalkınma mücadelesinde attığı cesur adımlar, bizler için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.”