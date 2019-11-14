Ahmet Altan yine Silivri Cezaevi’nde

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım’da verdiği kararla, “silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan yargılanan Ahmet Altan’a 10 yıl 6 ay, Nazlı Ilıcak’a da 8 yıl 9 ay hapis cezası vermiş ve tahliyelerine karar vermişti. Tutuksuz yargılanan, Mehmet Altan ise beraat etmişti.



Karar yüzüne okundu



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği hükümlere, Ahmet Altan yönünden itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti önceki gün, Altan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Önceki akşam Kadıköy Göztepe’deki evinden gözaltına alınan ve geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren Ahmet Altan dün öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Altan, yüzüne okunan tutuklama kararının ardından bir hafta önce tahliye olduğu Silivri Cezaevi’ne yeniden gönderildi. Altan’ı kızı Sanem, oğlu Kerem, kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci arkadaşı Yasemin Çongar yalnız bırakmadı.