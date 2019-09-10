Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattığı oturma eylemi bir haftayı geride bıraktı. Dün iki ailenin daha katılmasıyla eyleme katılan ailelerin sayısı 18 oldu.

Evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yapan ailelere destek çığ gibi büyüyor. Dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır’a gelerek acılı ailelere destek verdi. Evlatları için oturma eylemini sürdüren annelerle tek tek görüşen Selçuk, annelerin ellerini tutarak, yaşadıkları üzüntüyü paylaştı. Anneler Bakan Selçuk’a kaçırılan çocuklarının fotoğrafını gösterip duydukları özlemi anlattı. Selçuk’un, gözyaşı döken anneleri teselli etmeye çalıştığı görüşmede duygusal anlar yaşandı.

Aralarında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de dün aileleri ziyaret etti.

Hacire Akar’ın 21 Ağustos’ta başlattığı eylemden üç gün sonra oğluna kavuşmasının ardından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı dün iki ailenin daha katılmasıyla 18’e çıktı. İstanbul’dan gelen Salim-Saliha Edizer çifti, 5 yıl önce İstanbul Kağıthane HDP ilçe binasına gidip kaybolan ve televizyondan teröristlerle yan yana olduğunu gördüğü oğulları Yakup (19) için nöbete başladı. Aynı dakikalarda Süleyman Aydın, dört yıl önce Lice’de teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için oturma eylemine katıldı. Bakan Selçuk’ın ziyareti sırasında HDP İl Başkanlığı önüne gelen Mevlüde Üçdağ da 5 yıl önce 17 yaşındayken kaybolan oğlu Ramazan Üçdağ için oturma eylemine başladı. Bakan Selçuk’a sarılıp ağlayan Dağ, oğlunun bulunmasını istedi.

‘HDP’den istiyoruz’

Oğlu Yakup Edizer’in beş yıl önce, henüz 14 yaşındayken kaçırıldığını öne süren Saliha Edizer, “9 Haziran 2015’te çocuğumu kandırıp gönderdiler. Çocuğumu HDP götürdü, başka da kimse götürmedi. Biz burada eylem yapacağız, çocuklarımızı da getirmelerini istiyoruz” açıklamasında bulundu. Özkan Aydın’ın acılı babası Süleyman Aydın ise çocuğunun 2015’te kaybolduğunu öne sürerken, “Dört yıldır oğlum kayıp. 15 yaşındaki çocuğun ne işi var dağda, hiçbir şekilde haber alamadım. Annesi hasta evde kalkamıyor, oğlumdan dolayı babam vefat etti, perişan bir haldeyiz, oğlumun gelmesini istiyoruz” diye konuştu.

Annelerin sesini herkes duymalı

Milliyet aracılığıyla annelere destek veren isimler ise, herkesin annelerin sesini duyması gerektiği mesajını iletti.

‘Sanatçı duyarlı olur’

Erhan Yazıcıoğlu (Tiyatro Sanatçısı): Bir annenin hissettiğini hiç kimse, hiçbir insan hissedemez. Türkiye’de empati oluşturmamız gerekiyor. Empati bizi birliğe götürür. Empati kurulamadığı sürece sorunlarımızı çözemeyiz. Bizi sadece birlik kurtarır. HDP önünde bekleyen anneler, ‘Sanatçılar neden yanımızda değil’ diyorlar. O insanlar cahil değil. Sanatçı olup duyarsız kalan olmamalıdır. Oturma eylemi başlatan annelerimizin hislerini gerçekten anlıyorum. Diyarbakır’da oturan insanlar Türkiye’dir.

‘HDP iş birliği yapmalı’

Başar Yaltı (Avukat Hareketi Öncüsü): Annelerin oturma nöbetini ben de destekliyorum. Kendilerinden alınan çocuklarının geri verilmesini istemeleri kadar doğal bir şey olmaz. Herkesin bu durumun ortadan kaldırılması için elinden gelen çabayı göstermesi gerekir. HDP için bir takım iddialar varsa aksini kanıtlayacak tavır ve tutum sergilemeleri beklenir. HDP, şaibenin kaldırılması için annelerle işbirliği yapmalı. Cumartesi annelerine de aynı hoşgörü gösterilmeli.”

‘Geç kalınmış bir çığlık’

Hamit Köse (Şehit Aileleri Federasyon Başkanı): Vatanını, milletini seven tüm vatandaşların mağdur edilmiş Diyarbakır’daki annelere destek vermesini bekliyoruz. Aslında annelerin feryadı biraz da geç kalınmış bir çığlık. Herkes şunu bilsin ki, eşkiya dünyaya hükümdar olmaz. Terör örgütü bir vatandaşın çocuğunu kaçırıyor, birileri aracı oluyorsa devlet bu kişilere haddini bildirmelidir. Analara, verilen destekle beraber terör örgütünün başına balyoz indirilmesi gerekir. Aracı olanlar her kimse yargı önünde hesap vermeli.

‘Annelerin feryadı en onurlu duruştur’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Diyarbakır’da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve direnişi, terör ve çatışma isteyenlere karşı en onurlu duruştur” dedi. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen, Kerbela Şehitlerini Anma Programı ve Muharrem ayı iftarında konuşan Oktay, Diyarbakırlı annelerin eylemine dikkat çekerek “Hamuru kardeşlikle yoğrulmuş bu topraklara, etnik köken ve mezhep fitneleri ekmeye çalışanların tüm çabalarını kendi içimizde birlik ve beraberliğimizi perçinleyerek boşa çıkarmak bizlerin elindedir. Bunun için devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada 82 milyon vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

TBB heyeti Diyarbakır’da

HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini destekleyen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Diyarbakır’a bir heyet gönderdi. TBB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Elibol başkanlığında yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetin Diyarbakır’da oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulundu. TBB’den ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, “Onlar anne, tüm niyet okumaları bir kenara bırakalım. Bu acılı ailelerin yaşadıklarını hissedelim. Onlara destek verelim. Biz anneleri desteklemek, cesaretli çıkışlarını dünyaya duyurmak için buradayız. Diyoruz ki, ‘bir annenin evladına göz dikmiş teröristler, annelerden korkun.’ Çünkü onlar koşulsuz sevgiyle karanlığı aydınlatacak, bu güzel ülkeye toplumsal huzur ve barış getirecekler” ifadelerine yer verildi. - ANKARA Milliyet