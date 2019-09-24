AK Parti dün CHP ve İYİ Parti’ye 1. yargı paketi taslağını sundu! Ertelemede sınır iki yıl

AK Parti, MHP’nin ardından dün de CHP ve İYİ Parti’ye 1. yargı paketi taslağını sundu. Taslakla savcıların kamu davasının açılmasını erteleme yetkisinin kapsamı genişletiliyor. Mevcutta bir yıla kadar hapis cezası öngörülen ve takibi şikayete bağlı suçlar için erteleme yetkisini kullanabilen savcılar, düzenleme aynen yasalaşırsa takibi şikayete bağlı olsun olmasın, uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere ceza üst sınırı iki yıla kadar olan tüm suçlar için kamu davasının açılmasını beş yıl süreyle erteleyebilecek. Düzenlemeye göre beş yıla kadar hapis cezası gerektiren suç işleyen 15 yaşın altındaki çocuklar hakkında dava açılması üç yıl süreyle ertelenebilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, paketin yeni yasama yılında Meclis’in öncelikli gündemi olacağını söyledi. Muş, 20 Eylül’de MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’a ilettiği yargı reformu stratejisi hedefleri doğrultusunda hazırlanan 1. yargı paketine ilişkin teklif taslağını dün de CHP ve İYİ Parti’ye götürdü. Muş, dün sabah taslağı CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile ayrı ayrı görüşerek bu partilere sundu. Muş konuya ilişkin TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlarken, partilerden gelen görüşler doğrultusunda teklife nihai şeklini verip bu hafta içinde Meclis Başkanlığı’na sunmayı arzu ettiklerini söyledi.

Taslağa ‘kapsam’ rötuşu

Muş, “Yargı paketinde ceza indirimi öngörülmüyor mu, KHK’lılarla ilgili bir düzenleme olacak mı?” sorusuna, “Yargı reformu paketi birden fazla olabilir. Bu paketin içinde infazlarla alakalı herhangi bir düzenleme yoktur. İnfaz yasasıyla alakalı ayrı bir düzenlememiz olacaktır. Onun üzerinde de şu an çalışıyoruz” karşılığını verdi. Muş, Genel Kurul’da görüşme önceliğini yargı paketine vereceklerini söyledi.

Milliyet’in parti kurmaylarından edindiği bilgiye göre, AK Parti’nin hazırladığı ilk taslakta “kamu davasının açılmasının ertelenmesinde” ceza üst sınırının bir yıldan üç yıla çıkarılması öngörüldü. Ancak hukukçu vekillerle yapılan çalışmalar sırasında, ceza üst sınırının üç yıl olarak belirlenmesi durumunda, “İnsan üzerinde deney, şantaj, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, nefret ve ayrımcılık, haberleşmenin gizliliğinin ihlali, özel hayatın gizliliğinin ihlali, mala zarar verme, suç uydurma, mahkemede yalan tanıklık, askerleri itatsizliğe teşvik, trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” gibi suçların da kapsama gireceği fark edildi. Bunun üzerine erteleme kapsamına alınacak suçlar için ceza üst sınırının üç yıl yerine iki yıl olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

15 ayrı kanunda düzenleme

67 sayfadan oluşan paket, 15 ayrı kanunda değişiklik öngörüyor. Yargının iş yükünü azaltmayı ve ceza evlerindeki kapasite yetersizliği sorununu çözmeyi hedefleyen paket ile, savcıların halen adli para cezası veya üst sınırı bir yılı aşmayan hapis cezası gerektiren şikayete bağlı suçlar için kullanabildikleri bei yıl süreyle “kamu davasının açılmasının ertelenmesi” yetkisi, uzlaştırma ve ödeme kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, takibi şikayete bağlı olsun olmasın üst sınırı bir yıla kadar suçları kapsar hale getiriliyor. 15 yaşını doldurmamış çocukların ise bei yıla kadar hapis cezası gerektiren suçları için dava açılması üç yıl süreyle ertelenebilecek. Şüpheli bu süre içinde kasten herhangi bir suç işlemez ise savcılık kovuşturmaya yer almadığına karar verecek. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar, kamu görevlisi tarafından görevi sebebiyle veya kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsama girmeyecek.