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22.11.2019 - 15:36 | | AA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Kendi hadsizliklerini ortaya koydular

Numan Kurtulmuş, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu konferansta yaptığı konuşmada, siyasetin esasının iddia, irade ve ahlak olduğunu belirterek, "Günlük hayatın içerisinde siyaset, hele Türkiye'de her gün gündemi değişen, her gün farklı konuların gündeme geldiği, hele Türkiye'nin son dönemde karşılaştığı sıkıntıları, sorunları göz önünde bulundurursanız birtakım küresel ve bölgesel sorunlarla boğuştuğumuz son derece sıcak ve son derece hızlı gelişen bir yapıya sahiptir. Siyasetin içerisinde tabii ki günlük hayatın işlerini, siyasetin gereklerini sonuna kadar yerine getireceğiz. Sahada var olacağız. 'Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye'nin bir işareti olduğu için Ordu'nun her yerinde başarılı olacağız, her yerinde güçlü olacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Kendi hadsizliklerini ortaya koydular

Birinci ideal ve iddialarının güçlü büyük Türkiye'yi kurmak olduğunu  vurgulayan Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Her alanda güçlü, ekonomisiyle, siyasetiyle, demokrasisiyle bütün  alanlardaki birikimiyle güçlü bir Türkiye.  Ele güne muhtaç değil, 3-5 kuruş için  başkasının önünde el açıp yalvaran bir Türkiye değil, kendi ihtiyaçlarını  dışarıdan temin etmek için gayret eden bir Türkiye değil, kendi ayakları üstünde  duran bir Türkiye. Devletle milletin yan yana durduğu, devletle milletinin iç içe  durduğu, devlet millet kaynaşmasının en güzel şekilde sağlandığı Türkiye. İşte bu  idealde hep taşımış olan bir siyasi kadro olarak bugün de güçlü Türkiye ideali,  büyük Türkiye ideali etrafında kararlılıkla devam ediyoruz ve sizin vazifeniz çok  daha güçlü, çok daha büyük bir Türkiye ortaya koymaktır."

Kurtulmuş, her konuda çok mesafeler alındığını belirterek, "Önceden  millete tepeden bakan o Cumhuriyet Halk Fırkası, o terakki zihniyetinin artık çok  gerilerde kaldığı, millet tarafından bir şekilde yüzüne bakılmadığı noktalara  geldik.  Ancak üzülerek ifade ediyorum, iki gün evvel  Türkiye Büyük Millet  Meclisinde Grup Başkanvekilimize 'şu kadına haddini bildirin' çıkışını yapan  CHP'nin sözcüsü, aslında devletle millet arasındaki ayrışmanın bir şekilde adresi  olan Cumhuriyet Halk Fırkası görüşünün, anlayışının ne acı bir tezahürü olarak  ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

"BU SÖZÜ HATIRLIYORUZ"

Merve Kavakçı'nın Mecliste yaşadıklarını hatırlatan Kurtulmuş, "Bu  sözü hatırlıyoruz. 28 Şubat'ın o karanlık günlerini milletin çocuklarına karşı,  başka bir şey demiyor, 'şu kadını susturun, şu kadın otursun, yerine geçsin,  başkası konuşsun' diyebilir ama ne diyor? 'Haddini bildirin'. Aynen 28 Şubat’ta,  o zaman ben Fazilet Partisi İl Başkanıydım. İstanbul'dan 80 bin oyla seçilen  Merve Kavakçı Hanımefendi Meclise geldiğinde nasıl 'dışarı, dışarı' diye tempo  tuttular ve o zaman merhum Başbakan kalkarak, 'şu kadına haddini bildirin' diye  nasıl konuştuysa, aynı şeyi söylüyorlar." dedi.

Numan Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Had bildirmek lafı, bir yerde Türkiye’de bu mütegallibe  siyaset  anlayışının şifresi olan cümlelerden biridir. Çünkü Anadolu insanı, onlar birinci  sınıf insanlar olmadığı için Türkiye'yi yönetmeye layık değildir, onların  zihniyetine göre. Türkiye'yi yönetecek olanlar Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ya da   İttihat Terakki'nin  devamı olan ya da onlardır. Bunlar ise geri hizmetlerde  bulunacak halk kitleleridir. Onun için ‘haddini bildirin’ demişlerdi 20 sene  evvel. Çok değiştiler zannettik. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın zihniyetine sahip  olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şekilde özelikle son seçimlerde geniş halk  kesimleriyle barıştığını zannettik. Ama zihin dünyalarındaki o birikimi ortaya  koydular. 'Bu kadına haddini bildirin' diyerek, aslında kendi hadsizliklerini,  kendi densizliklerini, kendi seviyesizliklerini bir kere daha milletin önünde  ortaya koydular. Yazıklar olsun, ayıp olsun, bunu şiddetle kınıyoruz."

NATO'nun yeni bir karar aldığını vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri  kullandı:

"Dün bir haber vardı, NATO yeni bir karar aldı. Dedi ki NATO, bundan  sonra NATO'nun uzay kuvvetleri de olacak. Yani, beyler dünyayı silahlandırdıkları  yetmediği gibi bundan sonra uzaya da hakim olmaya çalışacaklar. Şu anda uzayda  sadece yörüngesinde dolaşan binlerce uydu var. Hani 'çevre kirliliği' diyoruz ya,  televizyonlarda görüyorsunuz. Plastikler ve çöpler dünyayı kötü kullandığımız  için denizler zehir haline geldi artık ama bir düşünün önümüzdeki on yıllarda  Allah muhafaza uzaydaki bu uyduların yörüngesinden çıkmaya başlaması ile uzay bir  çöplük haline gelecek. Halbuki Cenab-ı Allah 7,5 milyar insana yeryüzünü ve  kainatı emrine amade kıldı. Emanete sağlam sahip çıkmak, dünyaya ve evrene sağlam  sahip çıkmak demektir."

Konferansa AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergun  Taşcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit  Tomakin, partililer ve çok sayıda genç katıldı.

 

 

 

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