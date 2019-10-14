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14.10.2019 - 17:09 | | ANKARA

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan 'Barış Pınarı' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM'yi bilgilendireceğini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan 'Barış Pınarı' açıklaması

Turan, Bakan Çavuşoğlu'nun, 16 Ekim Çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM Genel Kurulunda 20 dakikalık bir sunum yapacağını söyledi.

Bülent Turan, "82 milyon tek yürek, dualarımız Mehmetçiğimizle." ifadesini kullandı.

Turan, Sezgin Tanrıkulu’na yönelik soruşturmayla ilgili olarak, "CHP’nin bu savrulmaların önüne geçmesi lazım. Terör sevicilik ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. CHP’nin ulusalcı kanadının bu gidişe son vermesi lazım. Kurumsal olarak Chp tezkereye evet derken bu tarz yaklaşımlara öncelikle CHP'nin son vermesi lazım" dedi.

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