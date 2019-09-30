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HaberlerSiyasetAK Parti Grup Başkanvekili, Yargı Strateji Belgesi'nin ayrıntılarını açıkladı
30.09.2019 - 13:37 |

AK Parti Grup Başkanvekili, Yargı Strateji Belgesi'nin ayrıntılarını açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığına sunuyoruz" dedi. Muş, "Hukuk fakültelerinden mezun olanlar hukuk mesleklerine giriş sınavına girecekler buradan en az 70 puan almak zorundalar. Bu sene hukuk fakültelerine girenler dahil olmayacak" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili, Yargı Strateji Belgesi'nin ayrıntılarını açıkladı

Yargı reformu paketine ilişkin açıklamalarda bulunan Muş, "39 maddelik paketi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Muhalefetin içeriğe ciddi eleştirisi olmadı" dedi.

Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Kıdemi 15 yıl olan avukatlara yeşil pasaport hakkı veriliyor.

Hukuk fakültelerinden mezun olanlar hukuk mesleklerine giriş sınavına girecekler buradan en az 70 puan almak zorundalar. Bu sene hukuk fakültelerine girenler dahil olmayacak. Paketle 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport geliyor.

Uzun tutukluluk sürelerine son veriyoruz.

Yaptığımız görüşmelerde muhalefet partilerinin çok ciddi eleştirileri yok. Paket, çok olumlu bir paket.

(Deprem toplantısına davet tartışması)

Davet edilmedi gibi bir mesele yanlış, kendisi davet edilmiştir. Kendisi katılmamıştır. İstanbul halkından özür dilemelidir. Bu tip şımarık hareketlerin peşinden koşmayın. Tavsiyemiz İstanbul'un sorunlarına eğilmesidir.'

Antrenman yapan motosikletlerin kaza anı kask kamerasındaKarabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu düzenlenecek 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı kapsamında antrenman yapan iki motosikletin çarpışma anı, kask kamerasınca kaydedildi.
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