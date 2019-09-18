AK Parti MKYK ve MYK yoğun gündemle toplanıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) bugün peş peşe toplayacak. Toplantılarda iç ve dış politikadaki gelişmeler, ekonomi ve terörle mücadelede son durum, Ekim’de başlayacak kongre süreci hazırlıkları, yine ekim başında gerçekleştirilecek geleneksel istişare kampı gündemi ile 1. yargı paketi ve yeni yönetim sisteminin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara yönelik çalışmanın ele alınması bekleniyor.

Erdoğan yoğun diplomasi mesaisine bugün parti yönetim kurullarını toplayarak kısa bir mola verecek. Önce AK Parti MKYK’nın 14.00’de başlayacak toplantısına başkanlık edecek olan Erdoğan’ın, saat 18.00’de de MYK üyeleriyle bir araya gelmesi planlanıyor. Erdoğan’ın eylül sonu ve ekimdeki yoğun yurtiçi-yurtdışı programları nedeniyle MKYK’nın bir sonraki toplantı tarihinin gecikebileceği belirtilirken, bu nedenle ilk etapta 4 saat olarak planlanan MKYK’nın daha uzun sürebileceği, buna bağlı olarak da MYK’nın saatinin sarkabileceği ifade ediliyor.

Milliyet’in AK Parti kurmaylarından edindiği bilgiye göre toplantılarda her zamanki gibi iç ve dış gelişmeler, ekonomik durum gibi rutin başlıklar ele alınacak. TBMM’nin 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlayacak olması nedeniyle grup yöneticileri de Meclis gündemine ilişkin kurulları bilgilendirecek.