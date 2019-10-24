AK Parti Sözcüsü Çelik: Bir kere daha mahcup oldular!

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Bu operasyon başladığında işgal gücü olduğumuzdan bahseden, kara propagandaya imza atanlar bir kere daha mahcup olmuşlardır

(Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki)

Cumhurbaşkanımızın başarıları bunlarda travma yaratıyor. Burada bir seviye sorunu olduğu açık. Net bir seviyesizlikle karşı karşıyayız. CHP, Türkiye'nin terörle mücadele tezlerini sabote etme çabasında. Türkiye'nin haklı tezi dünya tarafından kabul edilmiş, ancak CHP bu olgunluğu gösterememiştir. Yok hükmünde olan bir mesajı sahipleniyor. Eğer gerçekten samimiyse CHP Genel Başkanı, terör örgütünün yanında olan partiye yönelik bir eleştiri getirmelidir. CHP Genel Başkanı, TSK'ya dönük iftiralara karşı sessiz.

Mehmetçik sınır ötesinde operasyon yaparken CHP Genel Başkanı Türk ordusunu suçluyor.

(Rusya ve ABD ile mutabakatlar)

Türkiye'nin tezleri kabul edildi.

Teröre karşı kararlı tutumumuzu sürdürmeye devam ediyoruz. Teröre dönük kararlı duruşumuz sürüyor. Terör örgütü ile müzakere edilemez.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik harita üzerinde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son durumu paylaştı.

ABD 'YPG çekildi' dedi. Buna itibar ediyoruz ama bölgede kalacağız.

(DEAŞ unsurları)

Her ülke kendi vatandaşını almalı, almıyorlarsa 'DEAŞ'la mücadele ediyoruz' anlamına gelmez. Özellikle AB ülkeleri sorumluluklarından kaçıyor.

İstikrar temin edilene kadar herhangi bir çekilme söz konusu değildir.

Suriye milli ordusu Suriye'nin bir parçasıdır.