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09.11.2019 - 22:38 | | AA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 10 Kasım mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla anma mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 10 Kasım mesajı

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için eşsiz fedakarlıklarda bulunan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Trump o güne işaret etti ve açıkladı: Beyaz Saray yayınlayacakABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.
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