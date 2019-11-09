AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 10 Kasım mesajı

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için eşsiz fedakarlıklarda bulunan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."