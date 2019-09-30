AK Parti ve CHP arasında yasal düzenleme için ikinci temas: Yen, yerel yönetim yasasını görüştüler

AK Parti’de yeni bir yerel yönetim yasası hazırlanması konusunda da bir hazırlık olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda, bir süre önce birinci yargı paketi üzerinde “uzlaşmak” için temas kuran AK Parti ve CHP arasında yerel yönetim kanunlarında yapılacak yeni değişikliklerle ilgili de temas kuruldu. Edinilen bilgilere göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile geçen günlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündemini ise yerel yönetimler kanununda yapılması beklenen değişiklikler oluşturdu. Torun’un görüşmede bir kanun değişikliğine sıcak baktıklarını belirterek, CHP’nin önerilerinin de hazır olduğuna dikkat çektiği öğrenildi. Torun’un belediyelerin pek çok alanda sorun yaşadığını belirterek, CHP’nin söz konusu yasal düzenleme için katkılarını sunabileceğini aktardığı kaydedildi. İki ismin, özellikle imar düzenlemelerini içerecek yeni bir yasa hazırlanması konusunda ise hemfikir olduğu belirtildi. Partiler arasında, önümüzdeki dönemde yüz yüze bir görüşme yaşanabileceği de belirtiliyor.



‘Birlikte hazırlayalım’



Torun, Milliyet’e yaptığı açıklamada, Özhaseki ile telefonda görüştüklerini belirterek şunları söyledi: “Biz yeni bir yerel yönetimler yasasını birlikte hazırlamayı öneriyoruz. Uyarılarımızın ve katkılarımızın dikkate alınmasını umuyoruz” dedi. Daha önce parti içinde hazırladıkları yasa önerilerini revize ettiklerini belirten Torun, “Ortam oluşursa bu çalışmamızı kendilerine de sunarız” ifadelerini kullandı.