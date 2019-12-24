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24.12.2019 - 16:09 | | DHA

AK Parti'de 3 başkan istifa etti!

Kırıkkale’de, AK Parti'nin Merkez, Karakeçili ve Yahşihan ilçe başkanları görevlerinden istifa etti.

AK Parti'de 3 başkan istifa etti!

AK Parti'de Merkez İlçe Başkanı Haydar Bozdemir, Karakeçili İlçe Başkanı Halil Avan ve Yahşihan İlçe Başkanı Hüseyin Şenol, görevlerinden istifa etti. AK Parti Genel Merkez Bölge Koordinatörü Mustafa Necati Işık, İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, yaptıkları istişareler sonucunda başkanların tecrübelerini ve sağladıkları katkıları artık başka alanlarda müşahade edeceklerini söyleyerek, "Kongre süreçlerimizin hem Kırıkkale hem ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen de "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırıkkale'de de partimiz kongre sürecine girdi. 3 değerli yol arkadaşımız görevlerinden istifa etti. Kendilerine partimize vermiş oldukları azimli çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Kendileri kongre sürecinden sonra partimiz ana kademe çalışmalarına devam edecekler" dedi.

 

 

Sinan Aygün Ankara Adliyesi'ndeEski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili iddialarına yönelik Ankara Adliyesine gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
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