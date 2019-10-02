02.10.2019 - 16:56 | | AA
AK Parti'de MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, saat 16.40'da başladı.
Ağaca asılı cesedi bulunan Mutlu, toprağa verildiZonguldak’tan sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için 11 Ağustos’ta İzmir’e giden ve 48 gün sonra Çeşme ilçesinde ağaca asılı cesedi bulunan Mutlu Kıyar(23), memleketi Kozlu ilçesine bağlı Kızılcakese köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Mutlu Kıyar’ın ölümündeki sır perdesine ilişkin, bir alışveriş merkezinden ip aldığı tespit edilen Mutlu Kıyar’ı ölüme götüren nedenlerin ortaya çıkarılması için soruşturmasını sürdürdüğü belirtti.