AK Parti’den katılım iddialarına yanıt: İlkelerimize uyan herkesi bekleriz

Kandemir, dün AK Parti Genel Merkezi’nde, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek 7. Olağan Kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti’nin 18 yıllık bir siyasi hareket olduğunu ve bunun 17 yılını iktidarda geçirdiğini hatırlatan Kandemir, 2023 seçimlerine de 21 sene iktidarda kalmış bir siyasi hareket olarak gireceğini söyledi.



Kandemir, “Yeni oluşumlara AK Parti teşkilatlarından büyük kopuşlar bekliyor musunuz? Bu süreçte farklı partilerden AK Parti’ye katılım olur mu” sorusuna şu karşılığı verdi:“Yeni siyasi oluşumlar henüz ortada yoklar, onun için yorum yapabilecek durumda değiliz. Ne tüzel kişilikleri var ne kadroları ne söylemleri var. Doğrusu öyle çok da gündemimizde yok yani biz önümüze ve işimize bakıyoruz. Çıksınlar ortaya, ondan sonra değerlendirmeye tabi tutulurlar.



(AK Parti’ye katılım olacak iddiası) Genel Başkanımız çerçeveyi şöyle çizdi; ‘Milletin teveccüh gösterdiği bütün arkadaşlarımızla çalışmayı arzu ediyoruz.’ Dolayısıyla geçmişte farklı siyasi partilerde bulunmuş arkadaşlarımızı da doğrusu bu süreçte biz aramızda görmeyi arzu ederiz, bekleriz ve isteriz. Toplumun teveccüh gösterdiği, bunlarla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar zaten. Biz toplumun, milletin teveccüh gösterdiği ilkelerimize uygun, parti çizgimize ve politikalarımıza uygun buna destek vermeyi arzu eden herkesi hareketimizin içerisine görmeyi arzu ederiz.”