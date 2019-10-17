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17.10.2019 - 14:52 | | AA

AK Parti'den MHP'li Yalçın'a başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AK Parti genel başkan yardımcıları, oğlu vefat eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a başsağlığı diledi.

AK Parti'den MHP'li Yalçın'a başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Mehmet Özhaseki, Nurettin Canikli, Leyla Şahin Usta, Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, sosyal medya hesaplarından MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'a başsağlığı dileklerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Semih Yalçın'ın kıymetli evladı Turan İlteber Yalçın'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik de Yalçın'ın değerli evladı Turan İlteber'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Merhumun değerli ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." paylaşımını yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın, Ankara Kalesi'nin surlarından kayalıklara düşerek hayatını kaybetmişti.

AK Partiden MHPli Yalçına başsağlığı mesajı

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