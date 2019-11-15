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15.11.2019 - 17:38 | | milliyet.com.tr

AK Parti'den net KKTC mesajı: Masada ve sahada haklarını koruyacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında, ''Masada ve sahada, müzakerelerde ve Doğu Akdeniz’de KKTC’nin haklarını tavizsiz bir kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz. Özellikle bugünlerde, KKTC ve ülkemiz aleyhine Doğu Akdeniz’de fiili durum oluşturmaya çalışanlar Kıbrıs Türkü’nün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mesajını iyi anlamalıdırlar. Türkiye’ye karşı yaptırım peşinde koşan Avrupa Birliği mesajımızı en iyi anlaması gereken odaktır.'' dedi.

AK Parti'den net KKTC mesajı: Masada ve sahada haklarını koruyacağız

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları şöyle;

Kıbrıs Türkü’nün ve hepimizin davasının taçlandığı günün yıldönümü kutlu olsun. KKTC, Kıbrıs Türkü’nün silinemez varlığının ve haklarının damgasıdır. Kıbrıs Türk varlığı ve vazgeçilmez hakları her zaman kararlılıkla korunacaktır.

KKTC’nin kurulması ve varlığını sürdürmesi için eşsiz fedakarlıklarda bulunan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Masada ve sahada, müzakerelerde ve Doğu Akdeniz’de KKTC’nin haklarını tavizsiz bir kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz. Özellikle bugünlerde, KKTC ve ülkemiz aleyhine Doğu Akdeniz’de fiili durum oluşturmaya çalışanlar Kıbrıs Türkü’nün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mesajını iyi anlamalıdırlar. Türkiye’ye karşı yaptırım peşinde koşan Avrupa Birliği mesajımızı en iyi anlaması gereken odaktır.

KKTC hem bir varoluş davasıdır hem de Kıbrıs Türklerinin vazgeçilmez haklarının hukuki ve siyasi statüsüdür. Buna karşı AB’nin mahalle dayanışması ile davranması kabul edilemez.

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