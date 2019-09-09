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09.09.2019 - 16:51| AA

İBB Meclisi'nde, AK Parti'nin iki araştırma komisyonu kurulması oy birliğiyle kabul edildi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, AK Parti grubunca gündeme getirilen iki araştırma komisyonu kurulması önerisinin oy birliğiyle kabul edilmesine karar verdi.

İBB Meclisi'nde, AK Parti'nin iki araştırma komisyonu kurulması oy birliğiyle kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasında gerçekleşen meclis toplantısında, ihtiyaç fazlası olduğu iddiasıyla Yenikapı'da sergilenen "hizmet araçları" ile işlerine son verilen işçilerin durumu uzun süre tartışıldı.

Bunun üzerine AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun imzasıyla belediye ihtisas komisyonları bünyesinde soruşturma komisyonu kurulması teklif edildi.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, gündemi  fazlaca meşgul eden hizmet araçlarının durumu ve işlerine son verilen işçiler  hususunda önerileri olduğunu söyledi.

"Gelin bu konuda araştırma komisyonu kuralım. Gerekli çalışmalar  burada yapılsın." diyen Gökkuş, şöyle konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde bulunan ve Yenikapı  Miting Alanı'nda sergilenen araçlarla ilgili olarak İBB'nin ihtisas  komisyonlarından Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik  Komisyonlarını üç aylık bir süre görevlendirerek, bu süre sonunda yapılan  araştırmaya istinaden bizleri bilgilendirirler. Yine mesaj yoluyla işlerine son  verilen işçilerle ilgili de Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar Komisyonun üç aylık  süreyle görevlendirilmesini ve süre sonunda yapılan araştırmanın sonunda meclisi  bilgilendirmesi hususundaki önergelerimizin ilgili komisyonlara havalesini arz  ederiz."

AK Parti'liler ayrıca Binali Yıldırım'ın seçim vaadi olan "Gençlere 10  GB'lik internet hizmetinin de ücretsiz" olması konusunda öneride bulundu.

Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önergelerin gündeme  alınmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada önergeler oy birliğiyle kabul  edilerek ilgili komisyonlara havale edildi. Komisyonlarda da kabul edilmesi  halinde hem ihtiyaç fazlası olduğu ileri sürülen "hizmet araçlarının" hem de iş  akitleri feshedilen işçilerin durumu kurulacak araştırma komisyonlarında ele  alınacak.

Bu komisyonların üç aylık çalışma süresi boyunca hazırladıkları  raporlar meclis gündemine getirilerek İBB üyelerine bu konuda bilgi verilecek.

 

 

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