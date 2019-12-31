AK Parti'li Turan: Libya, asker gönderilen 13'üncü ülke olacak

AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, TBMM'de gazetecilerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile ilgili Turan, "Türkiye, ilk defa başka ülkeye asker göndermiyor. Şu anda Suriye, Irak, Lübnan, Kosova gibi 12 ülkede askerimiz görev yapıyor. Libya, 13'üncü ülke olacak. Kaldı ki kıyı komşumuz olan Libya'ya gidiliyor. Doğu Akdeniz'de doğal gaz ve petrol aramaları için bulunan ülkeler, burada Türkiye'nin varlığını istemiyor. Alan hakimiyeti oluşturma çabalarına, ülkemizin ve KKTC'nin haklarının gasbedilmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye olarak yarın Doğu Akdeniz'de yaşanabilecek sıkıntılara karşı stratejik tedbirler almak zorundayız. Libya'da olmak Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçmek ya da vazgeçmemek anlamına geliyor. Akdeniz'de hesabı olan tüm ülkeler bilsin ki Türkiye, eski Türkiye değil. Ekonomik haklarımızı korumakta kararlıyız. Mavi Vatan kaderine terk edilmemeli. Tezkereye tüm partilerin bu bilinçle destek vermesi gerektiği kanaatindeyim. Bugün 'Libya'ya gitme' diyenlere, 'Doğu Akdeniz'den çık' diyenlere; yarın 'Kıbrıs'tan çık' deme cesaretini vermeyeceğiz" diye konuştu.

AK Parti'li Turan, Meclis Genel Kurulu'nun perşembe günü olağanüstü toplanacağını kaydederek, "Olağanüstü gündemle toplanıldığı için sadece tezkere görüşülecek. Toplantı yeter sayısı 200. Tezkerenin kabulü için salt çoğunluğun olması yeterli. Ancak tüm partilerin bu milli meseleye desteğini oldukça kıymetli görüyoruz. Genel olarak muhalefet partilerinden olumsuz, görüşmeleri engelleyecek girişimler, tartışmalar beklemiyoruz. Ancak CHP'nin klasik davranışlar sergilemesi, eleştiriler getirmesi bizleri şaşırtmaz" dedi.